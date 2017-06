Législatives : duel entre une insoumise et une marcheuse dans la 17e circonscription de Paris

Dans la 17e circonscription de Paris, dans le nord de la capitale, la candidate En Marche ! Béatrice Faillès est en passe de conquérir cet ancien bastion socialiste face à l’insoumise Danièle Obono. Reportage.

Dans la 17e circonscription de Paris qui se trouve à cheval sur les populaires 18e et 19e arrondissements, la candidate En Marche ! Béatrice Faillès, historienne et ancien officier de l'armée de l'air, est en passe de conquérir ce bastion socialiste. Originaire du quartier de la Goutte d'Or, elle a obtenu 30,99 % des voix au premier tour des élections législatives dimanche 11 juin, balayant ainsi l'historique député de la circonscription, Daniel Vaillant.

Face à elle, Danièle Obono qui représente la France insoumise s'est hissée au second tour avec 17 % des voix. Cette bibliothécaire et militante associative de 36 ans, soutenue par les Verts, les communistes et certains militants socialistes, espère mobiliser à gauche pour refaire son retard grâce à la mise en avant des réformes libérales du nouveau président.

Les conditions d'accueil des migrants, très nombreux dans cette circonscription, le chômage, l'amélioration de la qualité de vie et l'état des infrastructures sont autant de thèmes au cœur des débats entre les deux candidates.

Nos journalistes Karina Chabour et Claire Williams les ont suivies en campagne. Reportage.

