Les négociations de paix sur la Syrie reprendront le 10 juillet à Genève

L’envoyé spécial de l’ONU sur la Syrie, Staffan de Mistura, a indiqué samedi que les négociations de paix sur la Syrie allaient reprendre le 10 juillet à Genève. Le dernier round s'était terminé le 19 mai dernier, sans réel progrès.

Le dernier round de négociations de paix sur la Syrie s'était terminé le 19 mai dernier, après 4 jours de discussions, sans réel progrès et sur fonds de tension. Seule avancée tangible lors de ce round : des entretiens de fonctionnaires de l'ONU avec des experts du gouvernement et de l'opposition pour aborder "des questions juridiques et constitutionnelles".

Cessez-le-feu à Deraa

L'armée syrienne a annoncé de son côté l'entrée en vigueur ce samedi d'un cessez-le-feu à Deraa, une ville du sud du pays dont elle tente depuis un mois, avec l'aide de ses alliés, de reprendre aux rebelles de l'Armée syrienne libre (ASL) qui en contrôlent une partie.

Damas a présenté cette initiative comme un soutien aux "efforts de réconciliation", tandis qu'un porte-parole du Front du Sud de l'ASL l'a expliquée par les lourdes pertes en hommes et en matériel infligées aux forces gouvernementales.

"À Deraa, une trêve pour préparer le terrain des prochaines négociations à Genève"

En six ans, la guerre en Syrie a causé la mort de plus de 320 000 personnes, chassé plus de la moitié des Syriens de leurs foyers et détruit l'économie et les infrastructures de ce pays du Proche-Orient.

Avec AFP et Reuters

Première publication : 17/06/2017