Législatives 2017 : Manuel Valls et Farida Amrani revendiquent tous deux la victoire dans l'Essonne

Manuel Valls et Farida Amrani ont tous deux revendiqué la victoire dans l'Essonne, dimanche, lors du second tour des élections législatives. La candidate de La France insoumise a accusé l'ancien Premier ministre d'avoir bourré les urnes.

Soirée électorale tendue à Évry. L'ancien Premier ministre socialiste Manuel Valls et la candidate de La France insoumise (LFI) ont tous les deux revendiqué, dimanche 18 juin, leur victoire aux élections législatives dans la 1re circonscription de l'Essonne.

Manuel Valls, qui n'avait pas obtenu l'investiture de La République en marche mais n'avait aucun candidat du mouvement d'Emmanuel Macron face à lui, a d'abord annoncé dans une ambiance chahutée sa réélection grâce à seulement "139 voix" d'avance face à sa concurrente, obtenant selon lui 50,3 % des voix.

Je suis élu avec 50,3% des voix. Je remercie l'ensemble des électeurs qui m'ont accordé leur confiance dans la 1ère circo de l'Essonne. — Manuel Valls (@manuelvalls) 18 juin 2017

Son annonce à la mairie d'Évry a en partie été couverte par des soutiens de la candidate LFI qui criaient "Farida, Farida". Un début d'échauffourée a même éclaté juste après son intervention, tandis que Farida Amrani a annoncé un recours dès lundi.

"En tant que candidate, j'ai constaté des irrégularités sur certains bureaux, et notamment un", a-t-elle assuré, avant d'ajouter : "Aujourd'hui, on ne reconnaît pas la victoire de l'ex-Premier ministre". "On la revendique aussi et on annonce un recours dès demain", a poursuivi la candidate de La France insoumise.

Nous avons plusieurs soupçons sur le comptage des voix à Evry, nous revendiquons la victoire. #Circo9101 — Amrani & Rabaté 2017 (@AmraniRabate17) 18 juin 2017

Première publication : 18/06/2017