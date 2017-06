Bruxelles : explosion à la gare centrale, un individu "neutralisé"

"Une petite explosion" a frappé la gare centrale de Bruxelles, mardi soir, selon la police belge, qui assure que l'incident est "sous contrôle". Un individu a été "neutralisé".

Une explosion, apparemment criminelle, a eu lieu, mardi 20 juin, à la gare centrale de Bruxelles. Selon le quotidien La Libre Belgique, un individu portant une ceinture d'explosifs aurait déclenché son dispositif au moment où l'attention des militaires se portait sur lui. Il a été abattu, annonce le parquet, cité par le journal.

La police de Bruxelles, qui évoque "une petite explosion", assure que l'incident est "sous contrôle" et qu'il n'y a pas de victime civile. Le trafic ferroviaire a été suspendu. La gare et la Grand-Place voisine ont été en partie évacuées pour permettre la mise en place d'un périmètre de sécurité, ont déclaré des témoins aux médias belges. Mardi soir, toutes les rues autour de la gare étaient bloquées par de nombreux véhicules de police et militaires armées, a constaté un journaliste de l'AFP. Des policiers en arme avec gilet pare-balles étaient postés.



Incident avec un particulier à la gare #BruxellesCentral #Bruxelles

Situation sous contrôle mais veuillez suivre les instructions @SNCB https://t.co/QAHdzh9oGO — PolBru (@zpz_polbru) 20 juin 2017

Un témoin a diffusé sur Twitter une vidéo montrant la mobilisation des forces de l'ordre.

Arrivée de plusieurs voitures de police, soldats déployés, périmètre de sécurité encore élargi. #GareCentrale #Bruxelles pic.twitter.com/xPP6vnuwEQ — Olivier le Bussy (@OlileBussy) 20 juin 2017

Le Premier ministre, Charles Michel, a convoqué une réunion de crise de son gouvernement.

Bruxelles a été la cible d'attentats-suicides à l'aéroport et dans une station de métro en mars 2016. La capitale belge a aussi été le point de départ des commandos islamistes qui ont frappé à Paris en novembre 2015.

Avec AFP et Reuters

Première publication : 20/06/2017