Des armes et des munitions retrouvées au domicile de l'assaillant des Champs-Élysées

La police a retrouvé un stock d'armes et de munitions au domicile de l'homme qui a foncé lundi contre un véhicule des gendarmes mobiles. Il disposait d'une autorisation de détention d'arme car il pratiquait le tir sportif.

Un "stock d'armes et de munitions" a été saisi au domicile de l'assaillant mort lundi dans un attentat manqué sur les Champs-Élysées, a appris l'AFP mardi 20 juin de source proche du dossier.

L'homme de 31 ans, fiché "S" depuis 2015 pour son appartenance à la mouvance islamiste radicale, détenait neuf armes connues des autorités, dont trois de catégorie B, soumises à autorisation (deux pistolets Sig-Sauer 9 mm et Glock 9 mm, ainsi qu'une carabine), a indiqué cette source, confirmant une information de BMFTV. Les six autres armes, de catégorie C, étaient soumises à déclaration.

Le stock saisi "est en cours d'inventaire", a rapporté la source, sans pouvoir préciser s'il s'agit en totalité ou en partie de cet arsenal connu.

L'homme disposait d'une autorisation de détention d'arme car il pratiquait le tir sportif. "Personne ne pouvait se satisfaire" de cette situation, a convenu mardi sur RMC/BFMTV le Premier ministre Édouard Philippe, à la veille de la présentation en Conseil des ministres d'un nouveau projet de loi antiterroriste.

La première autorisation avait été délivrée "avant le signalement", a affirmé le Premier ministre.

Permis renouvelé en 2017

Fin novembre 2016, dans le cadre d'une demande de renouvellement, la préfecture de l'Essonne avait sollicité la gendarmerie pour mener une enquête administrative, selon une source proche du dossier. Comme il était fiché "S", les gendarmes en charge des investigations s'étaient adressés à la Direction générale des renseignements intérieurs (DGSI), qui a considéré qu'il n'était pas opportun de lui retirer ce permis.

Dans le procès-verbal envoyé à la préfecture, les gendarmes ont indiqué qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments concrets pour confirmer ou infirmer le renouvellement de la détention d'armes, selon cette source. La préfecture a renouvelé en 2017 l'autorisation de détention.

Lundi, peu avant 16 h, l'assaillant n'a pas fait d'autre victime que lui-même quand il a foncé contre un véhicule des gendarmes mobiles. Deux bonbonnes de gaz fermées, sans dispositif de mise à feu, un fusil d'assaut israélien, deux armes de poing et plus de 9 000 munitions ont été retrouvés dans l'automobile, selon une source proche du dossier. Les enquêteurs cherchent à déterminer comment la berline a pu s'embraser lors de la collision.

Quatre membres de l'entourage de l'assaillant, interpellés lundi lors des perquisitions au domicile familial dans l'Essonne, étaient mardi matin en garde à vue.

Avec AFP

Première publication : 20/06/2017