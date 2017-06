Fraude fiscale : l'entraîneur José Mourinho dans le viseur de la justice espagnole

La justice espagnole a annoncé l'ouverture d'une procédure à l'encontre de l'entraîneur de football portugais José Mourinho, sur lequel pèsent des soupçons de fraude fiscale.

L'entraîneur de Manchester United José Mourinho a été visé mardi 20 juin par une plainte du parquet espagnol pour fraude fiscale.

Les faits dont il est accusé remontent à l'époque où il dirigeait l'équipe du Real Madrid, entre 2010 et 2013. Selon le ministère public espagnol, le technicien portugais doit 3,3 millions d'euros au fisc. On lui reproche de ne pas avoir déclaré au Trésor public des revenus issus de ses droits à l'image en 2011 et 2012.

Plusieurs grands noms dans le viseur

José Mourinho a déjà payé une amende de 1,15 million d'euros en 2014, mais les autorités fiscales ont estimé que les documents présentés à l'époque par l'actuel entraîneur de Manchester United étaient incorrects.

Ces accusations interviennent alors que plusieurs grands noms du football espagnol sont eux aussi dans le viseur des autorités fiscales, à l'image de la star portugaise Cristiano Ronaldo qui devra se présenter devant la justice le 31 juillet. L'attaquant du Real Madrid est accusée d'une fraude fiscale de 14,7 millions d'euros par le parquet de Madrid, qui fait mention de sociétés basées en Irlande et aux Îles Vierges britanniques.

Avec AFP et Reuters

Première publication : 20/06/2017