Euro de basket : face à l'Espagne, les Bleues perdent leur troisième finale d'affilée

L'équipe de France féminine de basket est passée loin de la médaille d'or tant espérée à l'Euro dimanche face aux Espagnoles, qui se sont largement imposées 71 à 55.

Les basketteuses françaises rêvaient d'offrir de l'or à leur capitaine Céline Dumerc pour son dernier match en bleu : elles ont dû se contenter de l'argent, dimanche 25 juin à Prague, où les Espagnoles se sont largement imposées en finale de l'Euro (71 à 55).

La défaite, et l'ampleur du score d'un ultime match sans suspense, font mal. Il faudra du temps pour que les joueuses voient dans cette cinquième médaille européenne d'affilée un beau cadeau d'adieux à "Caps" et un bon résultat pour la France, qui consolide son statut de puissance continentale. Depuis le titre de 2009, elle est la seule nation à n'avoir plus quitté le podium.

merci a toi pic.twitter.com/tIrAwjukt8 — Philou (@philousports) 25 juin 2017

Bien sûr, rien ne remplace la victoire, surtout pour une équipe qui avait été battue en finale en 2015 par la Serbie et en 2013, déjà par l'Espagne. Cet échec d'il y a quatre ans avait profondément marqué Céline Dumerc. Ayant vu ses amies Émeline Ndongué et Edwige Lawson-wade terminer leur parcours en pleurs après la défaite d'un point contre l'Espagne, devant le public d'Orchies, elle voulait à tout prix éviter un tel sort pour sa 262e sélection, un record.

En grande capitaine, la star des "Braqueuses" médaillée d'argent à Londres, a pris ses responsabilités. C'est elle qui a semblé relancer la France dans le deuxième quart-temps en inscrivant deux paniers à trois points quand le retard avait atteint pour la première fois dix points. C'est Dumerc qui a marqué les deux derniers paniers français et fini meilleure marqueuse des Bleus avec 15 points. Mais la résignation se lisait depuis longtemps sur son visage.

Les Espagnoles, vice-championnes olympiques à leur tour en 2016, qui remportent leur troisième titre européen après 1993 et 2013 , se sont jouées de la défense des Bleues, leur principale force pourtant, surtout en première période (39-30). Alba Torrens, probablement la meilleure joueuse européenne, et l'Américaine naturalisée Sancho Lyttle ont fait des ravages (18 et 19 points respectivement au total). Après la pause, c'est l'attaque qui s'est enrayée (10 points marqués seulement dans le troisième quart-temps).

Malgré cette finale manquée, l'Euro reste une réussite. La France remonte sur un podium international un après la frustration de Rio, où elle avait fini quatrième, en l'absence de Dumerc, blessée.

Les Bleues sont vice-championnes d'Europe ! 🥈 On peut être fiers du parcours de nos Bleues, bravo et merci ces émotions procurées 💙 🇫🇷 pic.twitter.com/Ty6LCo1cuj — Esprit Basket (@EspritBasket) 25 juin 2017

