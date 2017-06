Euro de basket : les Bleues affrontent l'Espagne en finale pour l'Histoire

L'équipe de France féminine de basket affronte l'Espagne en finale, dimanche soir (20 h 30). L'occasion d'un troisième titre et de prendre leur revanche après la finale perdue face aux Espagnoles à domicile en 2013.

Quoi qu’il arrive, l’équipe de France féminine de basket sortira grandie de son match de ce soir (20 h 30) face à la sélection espagnole. Au pire, parce qu’elle aura posé le pied pour la cinquième fois de suite sur le podium européen (depuis la médaille d’or de 2009). Au mieux, parce qu’elle aura remporté le troisième euro de son histoire, après 2001… et 2009.

C'est qui qui est en finale?? C'est ma team de ouf !!Trop fière de ce groupe !!!#merci Rdv demain pour les dernières 40min!! pic.twitter.com/vb4xzkikFz — Celine Dumerc (@capsule19) 24 juin 2017

Il faudra donc vaincre une Espagne vice-championne olympique qui a impressionné au cours de cet euro. En demi-finale, les Ibères ont expédié les Belges 68 à 52. Une Espagne contre qui les Bleues s’étaient inclinées à domicile, lors de la finale de l’Euro français 2013. Un sacré traumatisme, à la hauteur de l’envie qui doit habiter les "Braqueuses" en vue de leur match.

Les Bleues ont obtenu leur billet pour leur troisième finale consécutive en confirmant leur supériorité sur les Grecques en demi-finale, 77 à 55, plus facilement que dans le match de poule gagné contre la même équipe il y a six jours (70-63).

Un seul match perdu contre l’Espagne en 6 ans

À Prague, l'une des tâches prioritaires des Bleues sera ce soir de contrôler la redoutable Alba Torrens, peut-être la meilleure joueuse de l'Euro, auteur de 20 points et 10 rebonds, samedi 24 juin. L’équipe de la sélectionneuse Valérie Garnier pourra s'appuyer sur sa victoire sur l'Espagne en match de préparation, il y a deux semaines à Mulhouse, 65 à 56, et sur un bilan positif ces dernières saisons : la finale de 2013 est le seul match perdu contre la "Roja" sur les cinq derniers joués depuis 2011.

Bravo les filles 🏀💪🏽🇫🇷! A un match du titre🏆! #letsgetit #EuroBasketWomen17 — Rudy Gobert (@rudygobert27) 24 juin 2017

Il s'agira d'une explication entre les deux nations les plus régulières de ces dernières années. La France n'a plus quitté le podium depuis le titre de 2009. L'Espagne reste sur sept médailles lors des huit dernières éditions (1 or, 1 argent, 5 bronze).

Ce sera aussi l’occasion pour Céline Dumerc, déjà titrée en 2009, d’accrocher une breloque d’or supplémentaire à son palmarès, elle dont il s’agit du dernier match en sélection.

Avec AFP

Première publication : 25/06/2017