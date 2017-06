Pakistan : l'explosion d'un camion-citerne fait plus d'une centaine de morts

Un camion-citerne transportant du pétrole a explosé, dimanche dans la province pakistanaise du Pendjab, tuant plus d'une centaine de personnes qui s'étaient approchées pour collecter le combustible qui s'échappait.

L’explosion d’un camion-citerne transportant du pétrole a fait au moins 123 mort et une centainede blessés, dimanche 25 juin près de Bahawalpur (Pendjab), dans le centre du Pakistan, selon un responsable local. Le véhicule avait pris feu après s’être renversé.

"Au moins 123 personnes ont été tuées et plus de 100 blessées dans un incendie qui s'est déclaré lorsqu'un camion-citerne s'est renversé et que les victimes se sont précipitées pour récupérer le pétrole qui s'était répandu" sur la chaussée, a ainsi déclaré un responsable des autorités locales, Rana Mohammad Saleem Afzal, à la télévision publique.

L'armée pakistanaise a indiqué envoyer des hélicoptères pour évacuer les blessés, et les hôpitaux alentours ont été placés en état d'alerte. Les blessés ont notamment été transportés à l’hôpital Victoria de Bahawalpur, mais le bilan pourrait s’alourdir car la situation de beaucoup de blessés est décrite comme préoccupante.

Selon la police, le camion-citerne transportait 40 000 litres de carburant de Karachi à Lahore, capitale du Pendjab. Son explosion a aussi embrasé de nombreuses voitures et motocycles. Plus de 100 carcasses de véhicules carbonisés, voitures, minibus et motos, jonchent ainsi la chaussée.

Le Premier ministre, exprimant sa "profonde tristesse", a ordonné aux autorités provinciales de fournir "tout le soutien médical nécessaire aux victimes brûlées".

Avec AFP

Première publication : 25/06/2017