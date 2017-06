Turquie : la police disperse la Gay Pride à Istanbul

La police turque a fait usage de balles en caoutchouc dimanche pour empêcher des manifestants de tenir la parade de la Gay Pride au centre d'Istanbul, au lendemain d'une interdiction de ce rassemblement décidée par les autorités.

La police turque a fait usage de balles en caoutchouc et de gaz loacrymogène dimanche 25 juin pour empêcher des manifestants de tenir la parade annuelle de la Gay Pride sur la place Taksim au centre d'Istanbul, au lendemain d'une interdiction de ce rassemblement décidée par les autorités locales.

De petits groupes se sont rassemblés sur la place Taksim pour une Marche des fiertés LGBTI (lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexe) malgré l'interdiction des autorités, alors que les policiers étaient plus nombreux que les participants. Au moins quatre personnes ont été interpellées.

Avant la manifestation sur la célèbre place Taksim, d'importantes forces de police présentes dans le quartier avaient bouclé plusieurs accès, selon une journaliste de l'AFP.

La Marche des fiertés d'Istanbul avait rassemblé en 2014 des dizaines de milliers de personnes et constituait l'un des principaux événements LGBT au Moyen-Orient. Elle est interdite depuis 2015 lorsque, selon l'association des LGBTI, les autorités avaient mis en cause la coïncidence de l'événement avec le ramadan.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan est accusé par ses opposants de conduire une islamisation rampante de la société. Ses commentaires conservateurs sur les femmes et la famille enflamment régulièrement la critique mais il se garde généralement d'évoquer publiquement les questions liées à l'homosexualité. En 2010 toutefois, la ministre de la Famille et de la Femme Aliye Selma Kavaf avait suscité la colère des défenseurs des droits des homosexuels en qualifiant l'homosexualité de "désordre biologique" et "maladie" devant être soignée. L'homosexualité n'est pas pénalement réprimée en Turquie, mais l'homophobie y reste largement répandue.

Première publication : 25/06/2017