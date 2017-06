Naufrage d'un bateau de tourisme en Colombie : de nombreux disparus

Le naufrage, dimanche en Colombie, d'un bateau de tourisme promenant environ 170 passagers sur un lac du nord-ouest du pays a causé la mort d'au moins six personnes.

Au moins six personnes sont mortes et 31 autres sont portées disparues après le naufrage, dimanche 25 juin en Colombie, d'un bateau de tourisme qui transportait environ 170 passagers sur le lac de Guatapé, un site touristique dans le nord-ouest du pays, a annoncé un responsable du gouvernement. Un précédent bilan faisait état de neuf personnes tuées et 28 portées disparues. La cause de l'accident n'a pas été précisée dans l'immédiat.

"Selon des témoins, les passagers ne portaient pas de gilet de sauvetage"

Le site où a eu lieu le naufrage est très apprécié des Colombiens, notamment lors des week-ends prolongés comme c'était le cas dimanche, lundi étant férié en Colombie. "Le naufrage a été rapide, il s'est produit en quelques minutes (...) et les embarcations qui se trouvaient dans la zone ont porté les premiers secours", a indiqué le capitaine des pompiers d'Envigado, Bernardo Morales. Selon le capitaine des pompiers, en raison de la forte densité de circulation sur l'autoroute reliant Medellin à Bogota, les secours ont eu du mal à atteindre les lieux de l'accident.

Des survivants rapportent avoir entendu un grand bruit avant que le bateau ne commence à couler, et disent que certains passagers n'avaient pas de gilet de sauvetage. Les opérations de secours sont toujours en cours. L'Armée de l'air colombienne a envoyé un hélicoptère UH-60 Angel "pour participer aux secours".

Quatre-vingt-dix-neuf personnes ont été secourues, a annoncé à des journalistes la directrice des secours pour le département d'Antioquia, Margarita Moncada. "99 personnes ont été immédiatement secourues et 40 autres sont sorties seules", a-t-elle déclaré.

Avec AFP et Reuters

Première publication : 26/06/2017