L'ex-Premier ministre Jean-Pierre Raffarin dit adieu à la politique

L'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin renonce à terminer son mandat de sénateur afin de créer "Leader pour la paix", une ONG internationale destinée à "alerter contre les risques de guerre", annonce-t-il dans une tribune publiée par "La Nouvelle République", mardi 27 juin.

"Le moment est venu de me retirer de la vie politique élective", écrit le sénateur de la Vienne (centre). "Je renonce aux trois ans de mandat qu'il me reste à accomplir au Sénat car le moment est pertinent. La jeune génération politique prend le pays en main et c'est heureux", poursuit cette figure de la droite française, âgée de 69 ans.

Élu de la Vienne depuis 1977, Jean-Pierre Raffarin affirme qu'il entend également poursuivre son "investissement au service de la coopération franco-chinoise", et garder un œil sur "la Vienne et ses projets".

Jean-Pierre Raffarin fut nommé Premier ministre en 2002 par Jacques Chirac, qui cherchait alors à renouveler la classe politique après l'arrivée au second tour de Jean-Marie Le Pen à la présidentielle. Alors peu connu du grand public, ce giscardien se fit connaître des Français par ses formules choc (voir ci-dessous) et sa volonté de décentraliser l'administration. Il démissionnera en 2005 après la victoire du "non" au référendum sur le traité établissant une constitution pour l'Europe.

Première publication : 27/06/2017