Facebook Messenger parie sur le "service à la clientèle instantané"

Dans ce journal, nous recevons David Marcus, le patron de Messenger, la messagerie de Facebook, qui était à Paris pour lancer en France un service de conversations vidéo à plusieurs, avec des filtres. Il présente également les futurs développements de l'application pour faciliter les relations entre les clients et les entreprises.

David Marcus est l'un des Français les plus influents de la Silicon Valley. À la tête de PayPal de 2011 à 2014, il a ensuite rejoint Facebook à la demande de Mark Zuckerberg et dirige depuis trois ans Messenger, un outil qu'il a transformé pour en faire une application indépendante qui regroupe aujourd'hui plus de 1,2 milliard d'utilisateurs par mois. Une force de frappe sans comparaison.

Au-delà des conversations privées, David Marcus commence à transformer Messenger en outil de relation avec les entreprises. Il est désormais possible de commander un billet d'avion ou un repas, de faire des réclamations sur un produit ou même de payer aux États-Unis avec la messagerie.

David Marcus réagit également au développement de la French Tech ces dernières années. Pour lui, il y a une "une vraie transformation ces cinq dernières années". Il salue l'initiative de Xavier Niel, le patron de Free, de lancer Station F, le plus gros incubateur de start-up du monde, qui s'étendra sur 34 000m2 à Paris et sera inauguré jeudi par Emmanuel Macron. Facebook en est d'ailleurs partenaire et accompagne 12 start-up.

Par Christophe DANSETTE