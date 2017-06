Maroc : nouveaux heurts dans le Rif le jour de l'Aïd el-Fitr

Forces de l'ordre et manifestants se sont de nouveau opposés, lundi, dans la province d'Al-Hoceïma, dans le nord du Maroc. Des violences qui interviennent après que Mohammed VI a dénoncé la lenteur des chantiers de développement dans la région.

De nouveaux heurts ont opposé, lundi 26 juin, forces de l'ordre et manifestants dans la province d'Al-Hoceïma, dans le nord du Maroc, où la contestation sociale perdure. Ces violences interviennent au lendemain d'une déclaration du roi Mohammed VI qui a dénoncé la lenteur des chantiers de développement mis en œuvre par le gouvernement dans cette région.

© France 24

Un "grand rassemblement" à l'appel du mouvement de contestation était programmé lundi dans la ville d'Al-Hoceïma, jour de l'Aïd el-Fitr, la fête marquant la fin du ramadan. Mais les forces de l'ordre largement déployées ont "usé de la force" pour disperser ce rassemblement, selon des témoignages recueillis par l'AFP auprès de militants locaux.

>> À voir : "Tensions au Maroc : 'On s'arrêtera lorsqu'ils répondront à nos demandes'"

La police a "complètement verrouillé Al-Hoceïma" et "multiplié des contrôles" sur les routes menant à cette ville, épicentre d'un mouvement de contestation pacifique qui secoue le nord du royaume depuis huit mois. "Des manifestants venant de localités voisines, notamment d'Imzouren et de Tammassin, ont été empêchés d'y accéder", a confié à l'AFP un journaliste local.

>> À lire : "Programme de développement dans le Rif : Mohammed VI recadre le gouvernement"

À Ajdir, près d'Al-Hoceïma, des "heurts ont éclaté entre les forces de l'ordre et des manifestants qui voulaient se rendre à Al-Hoceïma", a-t-il poursuivi, faisant état de "blessés" et d'une "dizaine d'arrestations" dans les rangs des manifestants. À Al-Hoceïma même, des centaines de manifestants sont parvenus à se rassembler vers 17 heures mais ont été "brutalement réprimés par les forces de l'ordre", a-t-il accusé.

Les protestataires venaient réclamer la libération des détenus du "hirak", nom du mouvement de contestation qui revendique le développement d'une région se disant "marginalisée".

>> À lire : "Nasser Zefzafi, le visage de la grogne nord-marocaine"

Car la province septentrionale et enclavée d'Al-Hoceïma, dans la région historiquement frondeuse du Rif, est plongée dans un marasme économique avec un taux de chômage particulièrement élevé. Pour trouver une issue à la crise, l'État marocain a relancé ou accéléré ces derniers mois un vaste programme de projets d'infrastructures. Mais Mohammed VI a tancé dimanche ses ministres pour la "non exécution", "dans les délais impartis", de ces projets et ordonné une enquête pour déterminer les responsabilités.

Avec AFP



Première publication : 27/06/2017