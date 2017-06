Après le décès du chef Alain Senderens, le monde de la gastronomie lui rend hommage

Au lendemain de la disparition à 77 ans du chef français Alain Senderens, grand nom de la Nouvelle cuisine, de nombreux chefs du monde entier lui ont rendu hommage mardi.

"Un visionnaire", "l'un des plus grands", "un poète". De nombreuses figures de la gastronomie ont rendu hommage mardi 27 juin au chef français Alain Senderens, représentant de la Nouvelle cuisine, mort lundi.

Signe de l'aura de ce précurseur très tôt passionné par les cuisines du monde, de nombreux chefs ont réagi, des quatre coins du globe, en apprenant sa disparition. Paul Bocuse et sa brigade ont ainsi salué sur Twitter la mémoire de "l'un des plus grands de la gastronomie française".

L'Américain Thomas Keller (The French Laundry, Per Se) "un grand chef", le Danois René Redzepi (Noma) une source "d'inspiration, une personne toujours élégante et classe". Paul-François Vranken, PDG du groupe Vranken-Pommery et propriétaire du Lucas Carton, s'est dit "très ému".

Alain Senderens, décédé à 77 ans, aura travaillé jusqu'en juillet 2014 dans ce restaurant de la place de la Madeleine, qu'il avait repris en 1985. Il y avait obtenu trois étoiles, avant de les rendre en 2005 à la surprise générale, pour "supprimer le tralala et les chichis".

"Il va nous manquer. C'était un Monsieur, et on l'appelait Monsieur", a déclaré Christopher Hache, 35 ans, chef des cuisines de l'Hôtel de Crillon, qui a travaillé aux côtés d'Alain Senderens de 2004 à 2006 au Lucas Carton, où il a été chef de partie rôtisseur puis sous-chef. "C'était des moments très intenses, très durs, mais tous ceux qui ont fait l'école Senderens sont aujourd'hui de grands chefs. Il nous a transmis énormément de choses".

"Il s'est beaucoup inspiré des cuisines du monde, que ce soit les sauces thaï, les cuissons à l'étouffée, on faisait des carreaux d'agneau cuits dans une pâte, des carrés de biche dans la mousse... On faisait des testings interminables !"

"On a perdu l'une des plus belles mains de la cuisine française. C'était la précision, la justesse, l'originalité, la créativité. J'avais en face de moi un peintre, un poète", a réagi Alain Passard, qui a travaillé à ses côtés de 1977 à 1979, rue de Varenne, à l'Archestrate. Passard rachètera ensuite le restaurant de son maître, rebaptisé l'Arpège.

Avec AFP



Première publication : 27/06/2017