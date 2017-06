Coupe des Confédérations : le Chili bat le Portugal aux tirs au but et va en finale

Les doubles champions d'Amérique du Sud ont éliminés le Portugal, mercredi à Kazan en demi-finale de la Coupe des Confédérations. Ils affronteront en finale, dimanche à Saint-Pétersbourg, le vainqueur de la demi-finale Allemagne-Mexique.

Il a fallu attendre le bout de la nuit à Kazan et la séance de tirs au but pour que le Chili et le Portugal se départagent, mercredi 28 juin, en demi-finale de la Coupe des Confédérations. Les doubles champions d'Amérique du Sud ont battu la Seleção (0-0 a.p., 3-0 t.a.b.) grâce à leur gardien et capitaine Claudio Bravo, qui a arrêté les trois tirs au buts portugais. Vidal, Aranguiz et Sánchez ont inscrit les trois buts de la victoire.

Au final, la logique est respectée. Le Chili a eu les plus grosses occasions avec un double poteau en fin de prolongation et un pénalty oublié. Lors de la séance de tir aux buts, le gardien chilien Claudio Bravo a saisi l'occasion pour briller après une saison galère à Manchester City, en repoussant les trois pénaltys de Quaresma, Moutinho et Nani, qualifiant ainsi son équipe en finale de la Coupe des Confédérations.

Le Chili affrontera en finale, dimanche à Saint-Pétersbourg, le vainqueur de la demi-finale Allemagne-Mexique disputée jeudi.

Avec AFP

Première publication : 28/06/2017