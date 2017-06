Incendie de la tour Grenfell : le nouveau bilan de 80 morts pourrait encore augmenter

Le bilan de l'incendie de la Grenfell Tower à Londres, le 14 juin, a été revu à la hausse mercredi, atteignant 80 morts. Mais le nombre définitif de victimes sera connu d'ici plusieurs mois, précise la police chargée de l'enquête.

Un nouveau bilan, mais toujours rien de définitif. La responsable de la police chargée de l'enquête, Fiona McCormack, a fait savoir, mercredi 28 juin, que l’incendie de la tour Grenfell à Londres avait fait 80 morts - le dernier bilan était de 79. Mais le nombre de victimes risquait encore de s'alourdir dans les prochains mois.

Dans 23 des 129 appartements de cette tour de logements sociaux, il est acquis que personne n'a survécu, a-t-elle dit à la presse. D'après les enquêteurs, le feu a pris en pleine nuit dans un réfrigérateur et s'est propagé rapidement en raison de la nature des revêtements extérieurs de l'immeuble de 24 étages.

S'exprimant à la Chambre des communes, Theresa May a souligné que cette question du non-respect des normes anti-incendie s'inscrivait dans un "contexte beaucoup plus

large", voulant dire par là qu'il ne s'agissait pas de blâmer un gouvernement en particulier.

600 immeubles inspectés, 120 non conformes

Ce drame a soulevé un vif débat dans la société britannique sur la conformité des immeubles. La Première ministre Theresa May a indiqué, mercredi, que 120 tours d'habitation inspectées avaient été jugées non conformes aux normes anti-incendie. "C'est un problème qui existe depuis des années, depuis des décennies (...) Il convient de se poser les vraies questions pour savoir comment cela a pu se produire, pourquoi cela s'est produit et comment nous pouvons nous assurer que cela ne se produise plus à l'avenir", a-t-elle déclaré.

Six cents immeubles de ce type sont actuellement en cours d'inspection à travers le pays après l'incendie de la tour Grenfell dans le quartier de Chelsea-Kensington.

Lors du débat aux Communes, Theresa May a essuyé les critiques du chef de l'opposition, Jeremy Corbyn, qui a dénoncé les coupes intervenues ces dernières années dans les budgets des collectivités locales et des pompiers. "Ce désastre doit servir de rappel à l'ordre", a-t-il dit.

Theresa May a promis que toutes les personnes ayant perdu leur logement lors de l'incendie seraient relogées dans un délai de trois semaines. Un objectif qui, selon le chef du Labour, risque de ne pas être atteint.

Avec Reuters

Première publication : 28/06/2017