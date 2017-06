Station F, le plus grand incubateur de start-up du monde ouvre en grande pompe à Paris

Le président Emmanuel Macron doit inaugurer la Station F, le plus grand incubateur de start-up au monde, qui ouvre dans les locaux de l'ancienne Halle Freyssinet à Paris.

Le plus grand incubateur de start-up au monde, Station F, installé dans la Halle Freyssinet, à Paris, est inauguré jeudi soir, en présence du président Emmanuel Macron, avec pour ambition de faire rayonner les hautes technologies françaises.

Voulu et entièrement financé par le fondateur du groupe de télécoms Free (Iliad), Xavier Niel, et initié en 2013, Station F a été pensé pour accueillir plus d'un millier de start-up en un lieu unique, qui s'étend sur 34 000 m².

