Liban : plusieurs soldats libanais blessés par des kamikazes près d'Arsal

Au moins sept soldats libanais ont été blessés, vendredi, par cinq kamikazes qui se sont fait exploser au cours d'une opération militaire dans deux camps de réfugiés syriens situés à Ersal, près de frontière avec la Syrie (est).

Plusieurs soldats libanais ont été blessés, vendredi à l’aube, au cours de deux opérations militaires dans des camps de réfugiés syriens situés à Ersal, ville frontalière de la Syrie (est), lors de laquelle, cinq kamikazes ont activé leur charges explosives.

Selon un communiqué de l’armée libanaise, le pronostic vital des 7 soldats blessés n’est pas engagé. "Lors de descentes dans le camp al-Nour, un kamikaze a fait détoner sa ceinture explosive à l'arrivée d'une unité de l'armée. Trois soldats ont été blessés mais leur vie n'est pas en danger", a ajouté l'armée. Trois autres kamikazes se sont ensuite fait exploser mais sans faire de blessés.

Dans un autre camp de réfugiés à Arsal, celui d'Al-Qariya, "l'un des terroristes a fait exploser sa ceinture explosive sans faire de blessés". Mais quatre soldats ont été atteints après qu'"un autre terroriste a lancé une grenade en direction de leur unité".

Lors de ces opération destinées à arrêter des "terroristes et saisir des armes", plusieurs personnes soupçonnées d’appartenir à des cellules jihadistes ont été arrêtées, et un certain nombre de charges explosives ont été désamorcées, rapporte le commandement militaire. Ce dernier a fait savoir que les raids militaires se poursuivent.

Depuis août 2014, des combats opposent régulièrement l'armée à des jihadistes infiltrés de la Syrie voisine, affiliés à l'organisation État islamique (EI) et au réseau al-Qaïda.

Avec AFP et Reuters



Première publication : 30/06/2017