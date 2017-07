Clinton, Netanyahou, Sarkozy : hommage international à Strasbourg pour Helmut Kohl

Une vingtaine de chefs d'États, un ancien souverain et plusieurs centaines de personnalités ont assisté samedi à l'hommage européen rendu à l'ancien chancelier allemand Helmut Kohl au Parlement européen de Strasbourg. Retour en images.

L'ancien président des États-Unis Bill Clinton, la chancelière allemande Angela Merkel et le président français Emmanuel Macron, devant le premier rang de députés européens, font face au cercueil d'Helmut Kohl. © Patrick Hertzog, AFP

La chancelière allemande Angela Merkel à son arrivée au Parlement européen pour l'hommage à son prédécesseur, Helmut Kohl, le 1er juillet 2017. © Sébastien Bozon, AFP

Emmanuel Macron présente ses respects à la veuve d'Helmut Kohl, Maike Kohl-Richter. © Sébastien Bozon, AFP

Bill Clinton passe, ému, devant le cercueil d'Helmut Kohl après s'être exprimé devant le Parlement européen. © Patrick Hertzog, AFP

L'ancien président français Nicolas Sarkozy retrouve Bill Clinton et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. © AFP

le Premier ministre russe Dmitri Medvedev discute avec Emmanuel Macron et Angela Merkel.

L'ancien président du Conseil italien, Silvio Berlusconi.

La Première ministre britannique Theresa May passe près du président de la Commission, Jean-Claude Juncker (à gauche), du président du Parlement européen Antonio Tajani et du président du Conseil européen Donald Tusk. © Patrick Hertzog, AFP

Donald Tusk accueille le Premier ministre hongrois Viktor Orban.

L'ancien roi d'Espagne Juan Carlos et sa femme Silvia ont également fait le déplacement.

Des militaires portent le cercueil d'Helmut Kohl dans l'enceinte du Parlement européen à Strasbourg. © Patrick Hertzog, AFP

Angela Merkel rend hommage à son mentor politique. © Patrick Hertzog, AFP























Le Parlement européen était en effervescence, samedi 1er juillet à Strasbourg, pour rendre hommage à Helmut Kohl, ancien chancelier allemand (1982-1998) disparu le 16 juin, figure de la réunification allemande, architecte de l'élargissement de l'Union européenne et héraut de l'amitié franco-allemande.

Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement, notamment, ont assisté à l'hommage européen, dans l'hémicycle du Parlement européen à Strasbourg. Le cercueil recouvert du drapeau européen et porté par huit militaires allemands a été installé sur un catafalque érigé au centre de l'hémicycle. Face à lui, trois couronnes de fleurs : l'une aux couleurs de la République fédérale d'Allemagne, l'autre au nom de l'Union européenne et la troisième, au nom de son épouse, porte l'inscription "In Liebe, deine Maike" ("Avec amour, Maike").

Helmut Kohl est décédé à l'âge de 87 ans. C'est la première fois que l'Union européenne organise un tel hommage. Il honore un des trois dirigeants faits "citoyens d'honneur de l'Europe", a souligné Jean-Claude Juncker, initiateur de cet hommage. Les deux autres sont les Français Jean Monet, décédé en 1979, et Jacques Delors, âgé de 91 ans.

Avec AFP

Première publication : 01/07/2017