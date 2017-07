Strasbourg sous haute sécurité pour l'hommage européen à Helmut Kohl

La ville de Strasbourg sera placée sous haute sécurité samedi pour accueillir les personnalités invitées à assister à l'hommage rendu à l'ancien chancelier allemand Helmut Kohl, au siège du Parlement européen.

Des personnalités du monde entier sont attendues. La ville de Strasbourg, dans l'est de la France, est placée sous haute sécurité ce samedi 1er juillet pour accueillir les personnalités invitées à l'hommage rendu à l'ancien chancelier allemand Helmut Kohl au siège du Parlement européen.

Plus de 2 000 policiers et gendarmes ont été envoyés en renfort pour assurer la protection des dirigeants invités, a indiqué la préfecture.

Plus de 40 délégations européennes et étrangères sont annoncées, a indiqué le Parlement européen. Tous les dirigeants des États de l'Union européenne seront présents, hormis le Royaume-Uni, précise le protocole. Les États-Unis ont dépêché l'ancien président Bill Clinton et la délégation russe sera conduite par le Premier ministre Dmitri Medvedev. Le Premier ministre d'Israël Benjamin Netanyahou est attendu, ainsi que des délégations du Qatar, d'Indonésie et de Chine.

Côté français, seront également présentes dans la délégation officielle du président Macron, des personnalités étroitement liées à l'histoire du couple franco-allemand, a précisé l'Élysée : Élisabeth Guigou, Hubert Védrine, Michel Barnier, Jacques Attali et Alfred Grosser. Nicolas Sarkozy sera le seul ancien président français à faire le déplacement.

La cérémonie durera deux heures, de 11 h à 13 h locales (9 h à 11 h GMT).

Merkel et Macron prononceront une allocution



Le cercueil, recouvert de la bannière européenne, sera amené dans l'hémicycle porté par huit militaires allemands. Huit personnalités interviendront, dont le président du Parlement européen Antonio Tajani, le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker et le président du conseil européen Donald Tusk.

Le film "Helmut Kohl, un grand Européen", retraçant la vie de l'ancien chancelier sera ensuite projeté, puis, "à la demande de la veuve", trois hommages seront rendus par l'ancien Premier ministre espagnol Felipe Gonzales, Bill Clinton et Dmitri Medvedev. La chancelière allemande Angela Merkel et le président français Emmanuel Macron prononceront les deux dernières allocutions.

Avec AFP

Première publication : 01/07/2017