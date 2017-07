Irak : plus de 10 morts après un attentat suicide dans un camp de déplacés

Un kamikaze s'est fait exploser dimanche dans un camp de déplacés de la province irakienne d'Al-Anbar (ouest), tuant 14 personnes, ont indiqué un responsable de la police et un médecin.

Un kamikaze s'est fait exploser dimanche 2 juillet dans un camp de déplacés de la province irakienne d'Al-Anbar (ouest), tuant 14 personnes, ont indiqué un responsable de la police et un médecin.

L'attentat dans ce camp situé à l'ouest de Ramadi, la capitale de la province d'Al-Anbar, a également fait 13 blessés. Selon les mêmes sources, la plupart des victimes sont des femmes et des enfants, et deux membres des forces de sécurité ont également été tués.

>> À voir : Mossoul et Raqqa, des batailles perdues pour les jihadistes ?

Selon le chef du conseil municipal d'al-Wafaa où se trouve le camp "60 Kilo", les personnes qui se trouvaient sur les lieux au moment de l'attaque "seront emmenées dans un autre camp (...) plus sûr et qui reçoit plus d'aides".

"Le camp 60 Kilo sera ensuite fermé", a ajouté Adnane Fayhan.

L'attentat n'a pas été revendiqué dans l'immédiat, mais il rappelle le mode opératoire de l'organisation Etat islamique (EI) qui contrôle toujours des secteurs de la vaste province d'Al-Anbar frontalière de la Syrie, de la Jordanie et de l'Arabie saoudite.

Avec AFP



Première publication : 02/07/2017