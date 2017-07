Législatives en Allemagne : Angela Merkel promet le plein-emploi pour 2025

En campagne pour sa réélection aux législatives, Angela Merkel a promis de conduire l'Allemagne au plein-emploi pour 2025. Si elle est réélue, elle battrait le record de longévité à la chancellerie allemande de seize ans, détenu par Helmut Kohl.

Bientôt le plein-emploi en Allemagne ? C’est en tout cas l’objectif qu’Angela Merkel a promis de tenir lundi 3 juillet pour le lancement de sa campagne en vue des législatives de septembre, où elle partira favorite pour un quatrième mandat qui lui assurerait une place dans les livres d'histoire.

La chancelière allemande a présenté à Berlin son programme électoral à l'orée d'une semaine internationale chargée : elle présidera le sommet des dirigeants du G20 à Hambourg jeudi et vendredi au moment où elle a pris de facto la tête du camp des critiques de Donald Trump.

"L'Allemagne, un pays où il fait bon vivre"

Accusée par ses rivaux politiques en Allemagne de se reposer uniquement sur son bilan en vue du scrutin législatif du 24 septembre et de n'avoir aucune idée nouvelle, Angela Merkel a cherché à reprendre l'initiative avec une promesse forte.

"Nous nous fixons comme objectif d'atteindre le plein-emploi en 2025", a annoncé à la presse la chancelière de 62 ans, au pouvoir depuis 2005. Une promesse qui devrait faire des envieux en Europe, où la plupart des pays en sont très loin. En juin, le taux de chômage en données brutes s'établissait à 5,8 %.

"Si nous en avions parlé en 2005, les gens nous auraient ri au nez, j'ai eu à l'époque à assumer 5 millions de chômeurs", a déclaré la présidente du parti conservateur Union chrétienne-démocrate (CDU).

Le slogan officiel de sa campagne et de celle de son allié bavarois, la CSU, est à l'image de cette profession de foi : "L'Allemagne, un pays où il fait bon vivre", comme en écho à celui des précédentes élections de 2013 ("L'avenir de l'Allemagne dans de bonnes mains").

La crise des migrants

Pour la chancelière, les difficultés politiques subies lors de l'arrivée de plus d'un million de migrants en Allemagne en 2015 et 2016, qui l'avait fragilisée comme jamais en faisant progresser la droite nationaliste, semblent bien loin.

Les sondages lui donnent 15 points d'avance sur son rival social-démocrate Martin Schulz, qui après avoir fait illusion en début d'année a depuis enchaîné les défaites électorales régionales.

Un quatrième mandat la placerait en orbite pour battre le record de longévité à la chancellerie allemande détenu par son mentor Helmut Kohl (1982-1998, seize ans), devant Konrad Adenauer (1949-1963).

Ses partisans voient en elle un rempart possible à la vague populiste et autoritaire dans le monde et la presse anglo-saxonne l'a déjà à plusieurs reprise qualifiée de "leader du monde libre".

Avec AFP

Première publication : 04/07/2017