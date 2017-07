Tour de France 2017 : Aru remporte la 5e étape, Froome endosse le maillot jaune

Le champion d'Italie Fabio Aru (Astana) a remporté la 5e étape du Tour de France, mercredi, à la Planche des Belles Filles, pour la première arrivée au sommet de la course. Le Britannique Chris Froome a endossé le maillot jaune de leader.

Fabio Aru (Astana) s'est imposé mercredi 5 juillet à l'arrivée de la cinquième étape du Tour de France 2017, dans les Vosges, à la Planche des Belles Filles. Arrivé troisième, le Britannique Chris Froome a endossé le maillot jaune de leader.

Lors de cette cinquième étape, l'Italien Aru a lancé les hostilités en osant attaquer le train de l'équipe Sky à un peu plus de deux kilomètres du sommet. Pari gagnant. Il a devancé de quelques secondes Dan Martin (Quick Step) et Christopher Froome (Sky).

Le Britannique, triple vainqueur du Tour, s'est emparé du maillot jaune au détriment de son coéquipier Geraint Thomas. Parmi les autres prétendants aux places d'honneur, Alberto Contador (Trek) et Nairo Quintana (Movistar) ont montré des signes de faiblesse en se faisant distancer dans les dernières pentes de l'étape.

Le Français Romain Bardet, dauphin de Froome l'an passé, s'est classé quatrième après avoir lâché prise dans les derniers mètres de la montée (24 secondes).

Jeudi, le Tour redescend dans la plaine pour la 6e étape, longue de 216 kilomètres entre Vesoul et Troyes. Un sprint est attendu à l'arrivée, deux jours après les incidents qui ont marqué le final de Vittel et l'exclusion du champion du monde Peter Sagan. Le Slovaque a été sanctionné pour avoir provoqué la chute de Mark Cavendish, contraint à l'abandon à cause d'une fracture à l'épaule droite.

Avec Reuters et AFP



Première publication : 05/07/2017