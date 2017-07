Des manifestations anti-G20 tournent à l'affrontement à Hambourg

Des violences ont émaillé, jeudi, les premières manifestations à Hambourg où doit se tenir le sommet du G20 vendredi et samedi. Plusieurs personnes ont été blessées et d'autres interpellées par les forces de l'ordre.

Des heurts ont éclaté, jeudi 6 juillet, entre plusieurs milliers de manifestants anti-G20 et la police à Hambourg, jetant une ombre sur le sommet des dirigeants des principaux pays de la planète prévu dans la ville allemande.

Manifestations anti-G20 : "On a assisté à des scènes assez violentes"

Après plusieurs avertissements, la police a chargé la foule et fait usage de gaz lacrymogène pour disperser plusieurs centaines d'extrémistes encagoulés et habillés de noir. La police s'est justifiée en disant avoir demandé aux manifestants les plus extrémistes de découvrir leur visage. Ce qu'ils n'ont pas fait.

Deux photos qui montrent qu'un événement comme le G20 peut fédérer des gens très différents... / Welcome to hell - Hambourg pic.twitter.com/JN6GrwLGjk — Thomas Wieder (@ThomasWieder) 6 juillet 2017

Plusieurs personnes ont été blessées et d'autres interpellées par les forces de l'ordre, selon des images de la télévision allemande. Aucun bilan officiel n'a été publié pour le moment.

Bouteilles, pierres, pavés et pétards ont été jetés sur les policiers qui ont riposté en déployant leurs canons à eau. La police a ajouté que son porte-parole avait été agressé par des protestataires, alors qu'il accordait une interview, à la suite de laquelle il a dû se réfugier dans un véhicule de pompiers.

Des manifestants stoppés dans leur parcours

Les manifestants, réunis sous les slogans "Welcome to Hell" ("Bienvenue en enfer") ou encore "Smash G20" ("Pulvérisez le G20"), ont été stoppés par la police au bout de seulement 300 mètres de parcours. Ils étaient partis du "quartier des poissons", près de l'Elbe, et se dirigeaient vers le centre des congrès où le sommet se tiendra vendredi et samedi.

Au bout d'un peu plus d'une heure, la police a décidé de mettre fin à la manifestation et a entrepris de disperser la foule. Elle a annoncé avoir mis fin au rassemblement vers 18 h 30 GMT et a ensuite entrepris de disperser la foule à coups de canons à eau.

Mais plusieurs milliers de personnes ont décidé de continuer à défiler, sévèrement encadrées, tandis qu'en marge, des incidents se poursuivaient dans le quartier.

Quelque 20 000 policiers venus de toute l'Allemagne ont été déployés dans la grande cité portuaire à l'occasion du sommet face aux risques d'attentat et de débordement des manifestations anti-G20.

Une autre grande manifestation à l'initiative de la mouvance d'extrême gauche est prévue samedi en fin de matinée.

Avec AFP et Reuters

Première publication : 06/07/2017