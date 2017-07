Le Parlement vote la prolongation de l'état d'urgence en France

Le Parlement français a définitivement adopté, jeudi, un projet de loi qui prévoit de prolonger pour la sixième fois l'état d'urgence, cette fois du 15 juillet au 1er novembre 2017.

Le Parlement a adopté, jeudi 6 juillet, par un vote de l'Assemblée nationale une sixième et dernière prolongation de l'état d'urgence, jusqu'au 1er novembre, le temps de voter une nouvelle loi antiterroriste controversée. Ce projet de loi devrait pérenniser certaines mesures exceptionnelles en France.

Tous les groupes, y compris les élus du Front national, ont voté cette nouvelle prolongation à l'exception des élus des groupes La France insoumise (LFI) et de la Gauche démocrate et républicaine (GDR, PC), qui jugent la mesure "inefficace" et "dangereuse" pour les droits fondamentaux.

Le Sénat, où la droite est majoritaire, avait adopté, mardi, le texte de prolongation par 312 voix contre 22. L'Assemblée l'a adopté, jeudi, dans les mêmes termes par 137 voix contre 13.

Le 15 décembre, le Parlement avait prolongé pour la cinquième fois l'état d'urgence, instauré au lendemain des attentats de 2015 pour une durée de sept mois jusqu'au 15 juillet 2017.

Première publication : 06/07/2017