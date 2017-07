Chez Les Républicains, l'exclusion de Philippe, Darmanin et Solère est à l'ordre du jour

Le député des Hauts-de-Seine Thierry Solère a révélé, dans un entretien au Parisien paru dimanche, avoir reçu une convocation en vue de son exclusion du parti Les Républicains. Édouard Philippe et Gérald Darmanin seraient aussi concernés.

Chez Les Républicains (LR), les sanctions finissent par tomber. Thierry Solère, initiateur du groupe Les Constructifs LR-UDI, distinct de celui de LR à l'Assemblée nationale, a affirmé dans un entretien au Parisien Dimanche, paru le 9 juillet, que plusieurs personnalités LR auraient reçu un courrier de convocation en vue d'une exclusion du parti.

Selon Thierry Solère, le Premier ministre, Édouard Philippe, et son ministre en charge du Budget, Gérald Darmanin, tous deux débauchés par le président de la République Emmanuel Macron, seraient entre autres concernés.

"J'ai reçu ma convocation d'exclusion par courrier, comme Édouard Philippe, Gérald Darmanin, Franck Riester (député) et Sébastien Lecornu (secrétaire d'État). Je ne sais pas si je m'y rendrai", a indiqué le député des Hauts-de-Seine.

"On me reproche quoi ? D'avoir fait un groupe parlementaire distinct des Républicains ? Eh bien, si c'est cela, je dis à messieurs (Bernard) Accoyer, (Laurent) Wauquiez et (Éric) Ciotti [respectivement secrétaire général des Républicains, président du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes et député des Alpes-Maritimes, NDLR] qu'ils étaient tous les trois membres du groupe R-UMP, qui avait scindé un temps le groupe UMP à l'Assemblée nationale lors de la précédente législature [entre novembre 2012 et janvier 2013, NDLR]. Ils n'ont pas été exclus pour autant à l'époque", poursuit Thierry Solère

Le parti Les Républicains doit tenir lundi 10 juillet un bureau politique, au cours duquel l'exclusion des Constructifs sera à l'ordre du jour.

Avec AFP

Première publication : 09/07/2017