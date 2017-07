L'ouest des États-Unis et du Canada ravagé par des incendies

Des incendies font rage dans l'ouest des États-Unis et du Canada, notamment en Californie et en Colombie-Britannique, où au total plus de 18 000 personnes ont dû être évacuées. Lundi soir, plusieurs feux étaient loin d'être maîtrisés.

Avec les chaleurs et la sécheresse estivales, l’ouest des États-Unis et du Canada doivent affronter le retour des incendies. En Californie, où plus de 80 000 personnes avaient dû être évacuées en août 2016, ce sont déjà 8 000 habitants qui avaient quitté leur foyer pour raisons de sécurité, lundi 10 juillet dans la soirée.

Dans cet État de l’Ouest américain, l'incendie le plus important, baptisé "Alamo fire", fait rage depuis quatre jours et a déjà brûlé 11 705 hectares (117 km2) dans le comté de San Luis Obispo, à mi-chemin entre San Francisco et Los Angeles. Malgré d'importants moyens de secours, seul 15 % de l'incendie était maîtrisé lundi matin, selon le département californien de protection contre les incendies (Cal Fire). L'incendie pourrait se prolonger encore plusieurs jours en raison des fortes chaleurs et d'un sol "extrêmement sec".

Jusqu'à 14 feux combattus en Californie

Un autre feu (Whittier), qui s'est déclaré le 8 juillet, a déjà dévasté 4 380 hectares dans le comté de Santa Barbara et détruit 20 bâtiments. Loin d'être sous contrôle, il menace 150 autres structures. Plus de 5 500 pompiers combattaient lundi ces deux feux et jusqu'à douze autres, en Californie, avec l'aide d'hélicoptères bombardiers d'eau. Trois de ces incendies sont désormais considérés comme "contenus".

La Californie a subi cinq longues années de sécheresse et connaît en ce moment des températures très élevées, qui ont même dépassé les 43 degrés Celsius dans sa partie méridionale, où se trouve la mégalopole de Los Angeles. Le Nevada, l'Arizona et le Colorado sont également touchés par des incendies, toutefois en voie d'être maîtrisés lundi.

De l’autre côté de la frontière, au Canada, la situation est particulièrement alarmante en Colombie-Britannique, où 10 000 personnes ont été évacuées devant l'avancée de quelque 230 feux actifs lundi en fin d'après-midi. Les autorités canadiennes n'entrevoient pas d'accalmie rapide, la chaleur devant encore persister dans les prochains jours après déjà trois semaines de sécheresse, de plus accompagnée de vents violents.

The province of #BritishColumbia has declared a #StateOfEmergency as #wildfires burn out of control throughout most of the Interior. #Canada pic.twitter.com/0vPl6cZBFc — The Arctic Insights (@Arctic_Insights) July 8, 2017

Avec AFP

Première publication : 11/07/2017