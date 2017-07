Affaire Grégory : l'ex-juge Lambert retrouvé mort à son domicile

Jean-Michel Lambert, premier juge d'instruction de l'affaire Grégory, relancée après plus de 30 ans, a été retrouvé mort, mardi, à son domicile du Mans. Il s'agirait d'un suicide. Le parquet a ouvert une enquête.

L'ancien magistrat Jean-Michel Lambert, connu pour avoir été le premier juge d'instruction dans l'affaire Grégory qui vient d'être relancée plus de trente ans plus tard, a été retrouvé mort, mardi 11 juillet, à son domicile du Mans, selon une information du Parisien, confirmé par plusieurs médias.

Son corps a été retrouvé dans son bureau avec un sac plastique noué sur la tête à l'aide d'un foulard, selon ces sources. Le parquet du Mans a ouvert une enquête.

Surnommé "le petit juge", il avait 32 ans lorsque le 16 octobre 1984, le cadavre du petit Grégory, quatre ans, avait été retrouvé ligoté dans la Vologne. Il était alors le seul juge d'instruction à Épinal, dans les Vosges. Il s'agissait de son premier poste.

Propulsé sous les projecteurs, il avait longtemps été désigné comme l'un des responsables du fiasco judiciaire de l'une des énigmes criminelles les plus marquantes en France, avant de retomber dans l'anonymat des prétoires et de se consacrer à l'écriture.

"Je suis catastrophé, c'est infiniment triste", a confié à l'AFP Me Thierry Moser, qui défend les intérêts des parents de l'enfant, Jean-Marie et Christine Villemin. "Je garderai de lui le souvenir d'un homme qui a été confronté à un dossier difficile, qu'il n'a pas su maîtriser et qui a été pris dans un vertige irrépressible. (....) Quelles que soient les causes de ce qui semble être un suicide, je n'ai aucune animosité envers lui. Je critique les conclusions qu'il a tirées de son instruction mais je ne critiquerai jamais l'homme", a poursuivi l'avocat.

