Malte autorise le mariage pour les couples homosexuels

C'est une révolution. À Malte, pays de 430 000 habitants où le catholicisme est religion d'État, où le divorce n'a été autorisé qu'en 2011 et où l'avortement reste illégal, le Parlement a voté, mercredi 12 juillet, à la quasi-unanimité, une loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe. La nouvelle loi ouvre l'adoption à tous les couples, trois ans après la création d'une union civile.

Le Premier ministre travailliste, Joseph Muscat, avait promis que cette loi serait la première de son nouveau mandat, pendant les élections législatives de juin qui l'avaient reconduit malgré des accusations de corruption contre son entourage.

"C'est un vote historique. Cela montre que notre démocratie et notre société ont atteint un certain degré de maturité et que nous pouvons tous dire que nous sommes égaux", a-t-il déclaré après l'adoption du texte.

La principale force d'opposition, le Parti nationaliste (PN), s'était prononcée pour la nouvelle loi. Un seul de ses membres a voté contre, expliquant que malgré la séparation de l'Église et de l'État, sa conscience ne lui permettait pas de donner son aval.

Plus petit État de l'Union européenne, Malte devient ainsi le 25e pays à ouvrir le mariage aux couples homosexuels et le 15e en Europe.

