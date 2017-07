Quatre mois de prison avec sursis requis contre l'agresseur présumé de NKM

Le procureur de la République de Paris a requis mardi contre l'agresseur présumé de Nathalie Kosciusko-Morizet, Vincent Debraize, quatre mois de prison avec sursis et 1 500 euros d'amende. Le jugement sera rendu le 7 septembre.

Une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 1 500 euros d'amende ont été requis, mardi 11 juillet, contre le maire d'une commune de Normandie poursuivi pour outrages et violences contre Nathalie Kosciusko-Morizet, agressée lors de la campagne des législatives.

Le 15 juin dernier, trois jours avant le second tour, la candidate LR distribuait des tracts sur un marché parisien lorsqu'elle avait été prise à partie par Vincent Debraize, maire de Champignolles (Eure). L'ex-ministre avait été brièvement hospitalisée après avoir chuté et perdu connaissance.

"Les faits sont graves. Le prévenu s'est attaqué à une élue et, derrière cette agression, il y a la question de la démocratie. Lorsqu'un citoyen n'est pas content d'un élu, la seule sanction possible est de ne pas voter pour lui, pas de l'agresser", a expliqué le procureur dans ses réquisitions.

Les faits d'outrages et de violences "sur une personne chargée d'une mission de service public", retenus contre le prévenu, sont passibles de trois ans de prison et 45 000 euros d'amende.

Les avocats de Vincent Debraize ont plaidé la relaxe, estimant "contestables" les faits reprochés à leur client qui nie avoir exercé des violences à l'encontre de l'ex-députée de l'Essonne, battue au second tour des législatives le 18 juin.

Ils ont également mis en cause le bien-fondé de la qualification retenue, estimant que l'altercation portait sur la candidature de NKM aux législatives et non sur ses fonctions de députée de l'Essonne ou de conseillère de Paris. Si les faits devaient être retenus, ils ne devraient être passibles que d'une contravention de 5e catégorie (1 500 euros maximum), a fait valoir Me Basile Ader.

"Il m'a donné un coup au thorax et je suis tombée en arrière"

L'avocat de NKM, Me Jean-Yves Dupeux, a lui réclamé un euro symbolique de dommages et intérêts pour sa cliente et le paiement des frais de justice.

Présente à l'audience, Nathalie Kosciusko-Morizet a fait le récit de son altercation. "C'était un jeudi et l'on distribuait des tracts depuis tôt le matin quand un homme est arrivé vers 10 h 00, très agressif. Les personnes qui m'accompagnaient ont proposé de l'écarter, mais comme il m'avait dit être maire, j'ai voulu aller au bout de la discussion."

L'expression "bobo de merde" a été prononcée par l'individu qui l'a revendiquée comme venant du polémiste Éric Zemmour, a précisé l'élue.

"Soudain, il m'a arraché mes tracts des mains et m'a giflée avec. Quasiment en même temps, il m'a donné un coup au thorax et je suis tombée en arrière. Après, je ne me souviens plus de rien. Ce n'était pas un différend, il n'y a pas eu d'échange d'arguments. Il m'a agressée", a-t-elle expliqué, ajoutant que l'homme lui a notamment reproché d'avoir fait perdre la droite aux municipales à Paris contre la socialiste Anne Hidalgo.

"Je n'étais pas agressif"

À la barre, le prévenu, crâne rasé, veste bleu marine, pantalon crème, raconte une autre histoire. "Non", dit-il, "je n'étais pas agressif". Il dit lui avoir reproché à NKM son "parachutage" dans la 2e circonscription de Paris où se présentait également l'ex-"plume" de Nicolas Sarkozy, Henri Guaino, qu'il avait soutenu pour une candidature à la présidentielle.

"Elle m'a affirmé qu'elle était légitime, je lui ai lancé : ‘Zemmour a raison, vous êtes une bobo de droite.’ Elle s'est avancée vers moi et m'a lancé : ‘Dégage connard.’ J'ai pris ses tracts que j'ai jetés à mes pieds et c'est à ce moment-là que je l'ai vue tomber", a-t-il raconté.

Il affirme avoir ensuite pris la fuite après s'être retrouvé encerclé par des militants dont un aurait fait un salut nazi, un autre l'ayant agressé dans le métro.

"Cinq témoins ont entendu ‘Bobo de merde’, trois disent que vous l'avez poussée, quel intérêt auraient-ils à mentir ?", lui a demandé le procureur jugeant sa version "pas crédible".

Pour la défense, la thèse d'un malaise de NKM est vraisemblable : "Cela faisait un an qu'elle avait la tête dans le guidon, elle était épuisée", a avancé Me Antoine Lachenaud. "C'est une femme solide", a souligné Me Dupeux après que sa cliente a indiqué au tribunal pratiquer la course à pied, la natation et la boxe française.

Le jugement sera rendu le 7 septembre.

