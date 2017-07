Égypte : attaque au couteau dans une station balnéaire de la mer Rouge

Au moins deux touristes ont été tués vendredi dans une attaque au couteau survenue dans une station balnéaire de la mer Rouge, dans l'est de l'Égypte. L'assaillant, qui a nagé jusqu'à la plage avant d'attaquer les touristes, a été arrêté.

Une attaque au couteau dans la station balnéaire de Hourghada, sur la mer Rouge, dans l'est de l'Égypte, a fait au moins deux morts et quatre blessés vendredi 14 juillet, selon le ministère égyptien de l'Intérieur. Toutes les victimes sont des femmes et plusieurs d'entre elles sont origines d'Europe de l'est.

Les deux personnes tuées ont d'abord été identifiées comme étant ukrainiennes. Un officier de sécurité égyptien a ensuite affirmé qu'il s'agissait de touristes allemandes

Le ministre allemand des Affaires étrangères, Sigmar Gabriel, a condamné l'attaque de vendredi, la qualifiant de "lâche", mais a dit ne pas être en mesure de confirmer la mort de citoyens allemands. Son porte-parole a assuré que l'ambassade allemande au Caire était en contact avec les autorités égyptiennes afin de terminer au plus vite la nationalité des victimes.

L'assaillant, un jeune homme d'une vingtaine d'années armé d'un couteau, a été arrêté et est interrogé par la police, a déclaré le ministère de l'Intérieur dans un communiqué. Selon les autorités, il a atteint le lieu de l'attaque en nageant depuis une plage publique voisine. Il aurait crié en Arabe aux Égyptiens présents de s'éloigner, les prévenants qu'il ne voulait pas s'en prendre à eux. L'attaque n'a pas été revendiquée.

Une photo de l'auteur de l'attaque, immobilisé. Attaque terroriste ou autre motif ? L'enquête est en cours https://t.co/TR50RU4DPP — François Hume-Ferka (@EfaSheef) July 14, 2017

En janvier 2016, trois touristes ont été blessés à Hourghada dans une attaque à l'arme blanche commise par deux assaillants soupçonnés de sympathie avec l'organisation État islamique (EI).

Attaques contres des policiers

Plutôt dans la journée de vendredi, cinq policiers égyptiens ont été tués par des balles par des hommes non identifiés près de la ville de Rachidine, au sud du Caire, dans la dernière d'une série d'attaques visant les forces de l'ordre égyptiennes.

Trois hommes armés ont ouvert le feu sur une voiture de police avant de prendre la fuite, tuant un sous-officier, trois conscrits et un policier, selon le ministère de l'Intérieur. L'attaque n'a pas été revendiquée dans l'immédiat.

Vendredi dernier, la branche égyptienne de l'EI a revendiqué une attaque dans le nord du Sinaï ayant coûté la vie à 21 policiers, tandis que le groupe islamiste Hasam a revendiqué le même jour le meurtre d'un officier de police au nord du Caire.

La police accuse Hasam d'être affilié aux Frères musulmans, mouvement considéré comme "terroriste" par les autorités égyptiennes.

Avec AFP

Première publication : 14/07/2017