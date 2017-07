Pour Emmanuel Macron, l’antisionisme est l’antisémitisme "réinventé"

En commémorant le 75e anniversaire de la rafle du Vél d’Hiv à Paris, dimanche, le président français a fait une avancée sémantique qui a comblé de plaisir le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou.

"Mon cher Bibi". Après les embrassades, les tapes dans le dos avec Donald Trump, le président Emmanuel Macron recevait, dimanche 16 juillet, à Paris, un autre "vilain" parmi les vilains chefs d’État : le Premier ministre Benjamin Netanyahou, que ses encore nombreux admirateurs en Israël appellent familièrement "Bibi".

Mais à l’étranger, "Bibi" est vu comme un faucon dans le conflit israélo-palestinien et comme quelqu’un qui a le don de saisir toutes les occasions. Même celle de la cérémonie de commémoration du 75e anniversaire de la rafle du Vél d’Hiv au cours de laquelle il a alerté sur le fait qu’aucun pays, à part le sien, n’a conscience de la duplicité et de la dangerosité de l’Iran. Selon lui, les Iraniens ont dupé Barak Obama et les Européens lors de la négociation de l’accord sur le nucléaire et n’ont d’autre dessein que d’obtenir la bombe pour détruire Israël et aussi menacer l’Europe.

Il y a dans les propos présidentiels quelque chose qui relève du pur bon sens

Emmanuel Macron semblait préparé et s’est contenté d’assurer son hôte de la vigilance française sur l’application de l’accord. Il ne pouvait guère faire moins. Mais il avait déjà fait davantage lors de son allocution devant le mémorial du Vél d’Hiv. Il a fait un immense cadeau à son ami "Bibi" en affirmant : "Nous ne cèderons rien à l’antisionisme car il est LA forme réinventée de l’antisémitisme".

Ce parallèle entre antisionisme et antisémitisme, de surcroît au moment où l’on se souvient des martyrs de la Shoah, aucun président français ne s’y était risqué. C’est peu dire que les responsables de la communauté juive présents et des amis de l'État hébreu attendaient une telle déclaration, tant il est vrai que la haine d’Israël a servi d’alibi à nombre d’auteurs d’actes antisémites, terroristes ou non.

Il y a dans les propos présidentiels quelque chose qui relève du pur bon sens. Au-delà de la reconnaissance de la responsabilité de la France dans la rafle de 1942, "à laquelle pas un Allemand n’a participé", le président Macron a replacé Vichy dans son contexte historique depuis l’affaire Dreyfus, en passant par les diatribes antisémites d’une partie de la classe politique française sous la IIIe République.

Or il se trouve que c’est en assistant, à Paris, à la déchéance du capitaine Dreyfus que le père du sionisme, Theodor Herzl, décida de lancer son combat pour la création d’un "foyer national". Celui-ci servirait de refuge aux juifs européens dont il pressentait le funeste destin, puisqu’un pays comme la France pouvait accuser un loyal officier d’état-major car "capable de trahir" uniquement "du fait de sa race" (Maurice Barrès).

"On ne peut pas dire ‘je n’ai rien contre les juifs mais je ne veux pas que leur pays existe’"

Comme l’a relevé Netanyahou en remerciant Macron pour cette mise au point "on ne peut pas dire ‘je n’ai rien contre les juifs mais je ne veux pas que leur pays existe’". L’antisionisme comme refus du droit d’Israël à exister et à assurer sa sécurité. Sauf qu’Emmanuel Macron a pris un très grand risque, car dans une grande partie du monde, particulièrement dans les pays arabes, le mot "sionisme" est devenu synonyme de barbarie, de souffrances quotidiennes infligées à des millions de Palestiniens auxquels sont déniés des droits fondamentaux.

Le sionisme, au sens historique, est le mouvement de libération d’un peuple sur une terre à laquelle le lie un attachement millénaire. Mais il est aussi associé à l’impérialisme, l’expansionnisme, l’occupation, la violation de droits humains et la quête du "grand Israël". En 1972, Arafat avait même réussi à faire adopter par l’assemblée générale de l’ONU une résolution assimilant sionisme et racisme. Aujourd’hui encore, Mahmoud Abbas refuse de reconnaître Israël en tant qu'"État juif".

Avec cette déclaration, Emmanuel Macron bouscule un tabou et rend justice à l’Histoire, mais il va aussi donner la migraine à l’administration du quai d’Orsay qui recevra de plein fouet le mécontentement des partenaires arabes de la France. Décidément, rien de fait peur au téméraire président français.



Première publication : 16/07/2017