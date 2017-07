Tennis : Roger Federer remporte un huitième titre record à Wimbledon

Roger Federer s'est adjugé, dimanche, un huitième titre de Wimbledon à près de 36 ans. Un record, pour celui qui a aussi remporté le plus de tournois du Grand Chelem : il en a désormais gagné 19 en autant d'années de carrière.

En remportant, dimanche 16 juillet à presque 36 ans, un huitième titre de Wimbledon, Roger Federer (n°5 mondial) a allongé la liste des records dont il est le détenteur : il est désormais le seul à avoir remporté huit fois la coupe du tournoi du Grand Chelem londonien. Il ne lui a fallu qu’une heure et 41 minutes de jeu pour écarter le dernier – et pourtant conséquent – obstacle avant le sacre, le géant croate Marin Cilic (1,98m), en trois sets (6-3, 6-1, 6-4).

Cilic, lauréat de l'US Open 2014, n’était certes pas dans un grand jour, en panne de service et visiblement touché au pied gauche. Après un set et demi (6-3, 3-0), le Croate a ainsi fondu en larmes sur son banc. Un frisson a parcouru les tribunes du Centre Court où les spectateurs ont craint qu'un abandon n'écourte le spectacle.

Mais Marin Cilic (n°6 mondial) est revenu se placer sur le gazon et livrer bataille, sans pour autant donner l'impression d'être en capacité de priver Federer d'un nouveau titre à Londres, cinq ans après le dernier.

Devant Sampras et Renshaw

Avec ce huitième succès à Londres, le Suisse Roger Federer a dépassé l'un de ses modèles de jeunesse, l'Américain Pete Sampras, et le Britannique William Renshaw, un champion de la fin du 19e siècle avec lesquels il partageait le record jusqu’ici. Il a également porté à 19 le nombre de Grands Chelems à son actif.

S'imposer de nouveau dans le temple du All England Club, c'était un défi ultime pour le Bâlois, devenu à 35 ans et 342 jours le plus vieux lauréat d'un tournoi majeur dans l'ère professionnelle (depuis 1968). Une obsession aussi, car "RF" chérit plus que tout le prestigieux tournoi sur herbe, remporté chez les juniors en 1998 et cinq ans plus tard chez les adultes pour la première fois.

Il était redevenu un favori, cette année, après son titre inattendu à l'Open d'Australie et les difficultés rencontrées par le Serbe Novak Djokovic et l'Ecossais Andy Murray, tenant du titre.

Avec AFP

Première publication : 16/07/2017