Antisémitisme : l'embarrassante affaire Sarah Halimi

Le suspect dans le meurtre de Sarah Halimi, femme juive défenestrée à Paris en avril, a été mis en examen pour "homicide volontaire". La qualification antisémite n'a pas été retenue par la justice, ce qui suscite la colère de la communauté juive.

Cela fait quatre mois que Sarah Halimi, une habitante du 11e arrondissement de Paris, a perdu la vie. Quatre mois que les circonstances entourant ce meurtre indignent la communauté juive de France.

Le 4 avril, en pleine nuit, dans son HLM du quartier de Belleville, cette juive orthodoxe de 65 ans a été défénestrée. Le suspect est son voisin, Kobili Traoré, un jeune homme musulman de 27 ans. Il s'est introduit chez sa voisine du dessus en passant par l'appartement d'amis. Aux cris d'"Allah Akbar", entrecoupés d'insultes et de versets du Coran, selon des témoins, il l'a rouée de coups sur le balcon, avant de la précipiter par la fenêtre. Sarah Halimi, dont le nom réveille le souvenir de l'assassinat antisémite d'Ilan Halimi en 2006, a été retrouvée morte sur les pavés de la cour. "J'ai tué le sheitan" (le démon, en arabe), a aussi hurlé le jeune homme.

Kobili Traoré a été mis en examen le 12 juillet pour homicide volontaire mais la circonstance aggravante de crime antisémite n’a pas été retenue par le juge d’instruction. Interné d’office depuis ce drame, le suspect "conteste toute motivation antisémite", selon l'avocat de Kobili Traoré, Me Thomas Bidnic.

#SarahHalimi pas d'antisémitisme,de séquestration pas de tortures pas de préméditation à quand l'homicide involontaire?Déni de justice! — Francis Kalifat (@FrancisKalifat) 18 juillet 2017

"Un véritable déni de justice"

Cette décision suscite l’incompréhension des avocats de la famille de la victime. "Ni la séquestration de Mme Halimi, ni la torture et les actes de barbarie, ni l’assassinat avec la circonstance aggravante que le crime a été commis en raison de la religion juive de la victime n’ont été retenus par la juge d’instruction : de telles omissions volontaires s’apparentent à un véritable déni de justice", affirme Me Jean Alex Buchinger dans un communiqué.

Le Conseil représentatif des institutions juives de France s’est aussi emparé de cette affaire. Chaque jour, dans un message sur Twitter, le Crif fait le décompte des jours écoulés depuis la mort de Sarah Halimi et pose cette question : "La circonstance aggravante d’antisémitisme n’est toujours pas retenue. Pourquoi ce déni d’antisémitisme ?".

Une émotion également relayée par des personnalités de la société civile : le 6 juin 2017, 17 intellectuels ont lancé un appel dans les pages du Figaro. "Tout laisse penser, dans ce crime, que le déni du réel a encore frappé. Nous demandons que toute la vérité soit établie sur le meurtre de Sarah Halimi. Que toute la vérité soit dite sur la profondeur des fractures françaises. Il faut que la politique de l'autruche cesse et que nos dirigeants prennent conscience de ce qui se passe dans le pays. Pour Sarah et sa famille, mais aussi pour la France", ont ainsi écrit Alain Finkielkraut, Michel Onfray, Jacques Julliard, Élisabeth Badinter ou encore Marcel Gauchet.

Merci @joannsfar pour ce texte qui résume si bien la pensée de nombre de juifs :( pic.twitter.com/TmbkpvbvaG — Isahbou (@isahbou) 13 juillet 2017

Dans un post sur son compte Facebook, le dessinateur Joann Sfar s’est aussi interrogé : "Il paraît que le coupable a affirmé que son motif n’était pas antijuif. C’était quoi, son motif ? Ça ne me regarde pas. Par contre, je commence à me demander ce que ça serait, un crime antijuif ? Si traiter une dame de sale juive puis la massacrer et la défenestrer ça ne suffit pas, il faut faire quoi ?".

À la suite de ces nombreuses réactions et interpellé par la famille de la victime, le président Emmanuel Macron s’est finalement exprimé sur cette affaire. "Malgré les dénégations du meurtrier, la justice doit faire désormais toute la clarté sur la mort de Sarah Halimi", a-t-il affirmé, dimanche 16 juillet, lors de la commémoration des soixante-quinze ans de la rafle du Vél d’Hiv. "Un jour, parce qu'on s'est tu, parce qu'on a pas voulu voir, le passage à l'acte intervient. Alors ce qui était des mots, ce qui n'était chez les uns que de la haine formulée différemment, et chez les autres une forme de lâcheté et une complaisance à ne pas vouloir voir, alors ça devient des vies fauchées et des gestes qui tuent", a ajouté le chef de l’État en évoquant l'antisémitisme.

Emmanuel #Macron : " La justice doit faire désormais toute la clarté sur la mort de Sarah Halimi" #VeldHiv pic.twitter.com/khur4lpjrE — CNEWS (@CNEWS) 16 juillet 2017

"Cette inertie est indigne de nous"

Certains s’interrogent aussi sur les trois longs mois écoulés dans le silence avant que l’affaire ne prenne un tour politique. Pour Caroline Valentin, journaliste au Figaro, cette affaire est symptomatique du déni français face à un antisémitisme d’origine arabo-musulmane . "Le meurtre de Sarah Halimi doit être compris comme une alarme qui nous rappelle à nous-mêmes, à ce qui nous définit. Cette inertie est indigne de nous. La France, pays des Lumières, berceau des valeurs universelles des droits de l'Homme, ne peut pas être un pays où les juifs se font agresser et tuer, parce que juifs, dans l'indifférence générale", insiste-t-elle dans un édito dans Le Figaro.

Dans une tribune publiée sur le Huffington Post et intitulée "Elle s'appelait Sarah...", l’essayiste Jacques Tarnero estime, pour sa part, que le silence a été fait autour de cette affaire, qui s’est déroulée en pleine campagne électorale, "pour ne pas 'faire le jeu du Front national' et 'ne pas fournir d'arguments nourrissant 'l'islamophobie'".

Comme le rappelle le journal Le Monde, ce n’est pas la première fois que le caractère antisémite d’un crime ou d’un délit fait l’objet d’interprétations divergentes entre justice, parties civiles, et responsables politiques. "Le cas le plus récent concerne l’affaire dite de Créteil. L’histoire d’un couple violemment agressé, séquestré, et violé – dans le cas de la jeune femme – à son domicile, en décembre 2014, par une bande de jeunes gens, cherchant de l’argent et des bijoux", note le quotidien. Après plusieurs tergiversations, la justice a finalement retenue la circonstance aggravante d’antisémitisme.

Dans l’affaire Sarah Halimi, une autre question reste en suspens : celle de la responsabilité pénale de cet homme qui présente, selon le parquet, des "troubles psychologiques manifestes". Une expertise psychiatrique a été ordonnée.

Première publication : 18/07/2017