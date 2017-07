Tour de France : Roglic triomphe à Serre-Chevalier, Froome pas inquiété

Au terme d'une première étape des Alpes particulièrement escarpée, le Slovène Primoz Roglic s'est imposé dans la descente vers Serre-Chevalier. Sur les fortes pentes du Galibier, le maillot jaune Christopher Froome n'a pas été inquiété.

Même le programme dantesque de la 17e étape du Tour de France n'aura pas suffi à faire plier Chris Froome. Attaqué à plusieurs reprises par l'Irlandais Dan Martin (Quick-Step Floors) et le Français Romain Bardet (AG2R) dans la dernière ascension d'une journée décisive, le Britannique de la Sky Team n'a pas plié. Il se rapproche un peu plus de son quatrième sacre sur la Grande Boucle.

Au terme d'une étape longue de 183 kilomètres entre La Mure et Serre-Chevalier, c'est le Slovène Primoz Roglic qui a décroché la plus belle victoire de sa carrière. Le coureur de la Lotto-NL Jumbo a devancé d'un peu plus d'une minute le peloton des favoris, réglé par le Colombien Rigoberto Uran. Un petit groupe amputé de deux outsiders pour la victoire finale : l'Italien Fabio Aru (Astana) et... Dan Martin, qui a pioché dans les derniers hectomètres de l'ascension du Galibier et concédé de précieuses secondes.

L'Irlandais n'a pas été le seul à souffrir au cours de la journée. Les supporters français se souviendront probablement que le grimpeur de la FDJ Thibaut Pinot a été l'un des premiers à jeter l'éponge. Mais l'histoire du Tour, elle, retiendra que le maillot vert a une nouvelle fois changé d'épaules. La faute à une vilaine chute en début d'étape que n'a pu éviter le colosse allemand Marcel Kittel, contraint à l'abandon. Il ne parviendra donc pas à ramener la tunique verte du classement par points, désormais portée par l'Australien Michael Matthews, sur les Champs-Elysées, dimanche prochain.

Le TOP 10 du classement général ce soir. / TOP 10 of the GC after the 17th stage. #TDF2017 pic.twitter.com/RaQK0noOL9 — Le Tour de France (@LeTour) 19 juillet 2017

Au classement général, Christopher Froome sort donc indemne de cette première salve de pentes alpestres. Mieux, il compte désormais 27 secondes d'avance sur un duo composé de Rigoberto Uran (Cannondale-Drapac) et de Romain Bardet, troisième larron d'un podium qui se tient toujours en moins de 30 secondes. De bonne augure avant la 18e étape, qui s'achèvera jeudi sur les pentes du terrible col de l'Izoard ; un mur qui constituera à n'en pas douter l'une des dernières opportunités de faire plier la machine à gagner du cyclisme britannique.

#TDF2017 Au soir de la première étape alpestre, Froome a tenu son rang de favori. Demain, le peloton se frottera à l'Izoard. Juge de paix ? pic.twitter.com/csZsEvJDXk — ⓎⒶⓃⓃ ⒷⓤⓧⒺⒹⒶ (@y_bux) 19 juillet 2017

Première publication : 19/07/2017