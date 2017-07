Près de 80 % des plastiques produits ne sont pas recyclés, selon une étude américaine

Des chercheurs américains ont constaté que sur les quelque 8,3 milliards de tonnes de plastiques produites entre 1950 et 2015, 79 % n'ont pas été recyclés et s'accumulent dans la nature, selon une étude rendue publique mercredi.

Notre planète croule sous des milliards de tonnes de déchets plastiques accumulés depuis les années 1950. Si le constat avait déjà été fait par le passé, une étude publiée mercredi 19 juillet, dans la revue américaine Science Advances, dresse pour la première fois un bilan chiffré.

Selon les chercheurs des universités de Géorgie et de Californie, 8,3 milliards de tonnes de plastiques ont été produites entre 1950 et 2015 parmi lesquelles 6,3 milliards de tonnes sont devenues des détritus très peu biodégradables. Sur ces détritus, seulement 9 % ont été recyclés, 12 % incinérés et 79 % se sont accumulés dans les décharges ou dans la nature. Et notamment dans les océans, où sont déversés plus de huit millions de tonnes de plastiques tous les ans.

La faute à qui ? À la société de consommation, qui produit énormément de matières plastiques. La production mondiale est passée de deux millions de tonnes en 1950 à 400 millions de tonnes en 2015, soit plus que la plupart des autres matériaux fabriqués par l'homme, note cette étude.

Pas biodégradables

Deuxième problème : "les matières plastiques ne sont pas vraiment biodégradables, ce qui fait qu'elles pourraient persister des centaines voire des milliers d'années" dans l'environnement, explique Jenna Jambeck, professeure adjointe d'ingénierie à l'Université de Géorgie, l'une des co-auteurs de cette étude.

La finalité de ce travail devrait permettre de mener une réflexion plus critique sur les matériaux et de leur gestion durable, avancent les chercheurs, qui ont compilé les statistiques de production de résines, de fibres et des additifs provenant d'une variété de sources industrielles.

Ces scientifiques insistent sur le fait qu'ils ne plaident pas pour une élimination des plastiques dans l'économie mais cherchent à encourager une réflexion sur les usages de ces matériaux et leur recyclage. "Il y a des usages pour lesquels les plastiques sont indispensables surtout pour fabriquer des produits conçus pour durer longtemps", précise Kara Lavender Law, chercheuse à Sea Education Association (SEA), un organisme de recherche océanographique.

En attendant, les auteurs de l'étude rappellent l'importance du recyclage et mettent en garde contre l'incinération de ces débris qui peut avoir des effets néfastes pour l'environnement et la santé publique.

