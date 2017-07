Mondiaux de natation 2017 : la France comme un poisson en eau libre

L'équipe de France d'eau libre effectue une moisson exceptionnelle lors des championnats du monde de natation. À son actif, six médailles en autant de courses dont une en or, vendredi, lors de l'épreuve du 25 km.

Et de six. Avec sa médaille d'or lors de l'épreuve du 25 km en eau libre, vendredi 21 juillet, Axel Reymond a apporté à l'équipe de France sa sixième médaille des championnats du monde de natation. Le double champion d'Europe (2014 et 2016) du 25 km s'est imposé après 5h 02 min 46 sec 4/10 d'effort, devant l'Italien Simone Ruffini (+0.6) et le Russe Evgenii Drattcev, sous un soleil brûlant et une chaleur accablante.

Six médailles en six courses

Les eaux du lac Balaton en Hongrie semblent porter chance aux Bleus qui ont jusqu'ici remporté quatre médailles en or, une en argent et une en bronze en seulement six courses. Une performance exceptionnelle qui a logiquement été couronnée lors de l'épreuve de relais mixte 5 km, la veille, où les coéquipiers d'Aurélie Muller et Marc-Antoine Olivier sont montés sur la première place du podium.

Tout donner pour l'autre, Gagner ensemble !! Force et magie du relais !!! Quel Kiff !!

J'adore !! Regards... Silence... Cris...

BOUM

💝🏅👊🇫🇷 pic.twitter.com/H5xdnfd1VO — Aurélie Muller (@Aure_Muller) 20 juillet 2017

Il ne reste plus qu'une seule épreuve pour parfaire encore le bilan exceptionnel des Bleus : le 25 km dames qui a également lieu vendredi.

Samedi, en ouverture des compétitions en eau libre, Olivier (21 ans), médaillé de bronze olympique du 10 km l'été dernier à Rio, avait ouvert le bal pour la France avec la médaille d'or du 5 km. Muller (27 ans) l'avait imité le lendemain en conservant la couronne du 10 km, conquise il y a deux ans à Kazan (Russie).

Avant ces Mondiaux-2017, l'eau libre française ne comptait qu'un seul titre mondial à son palmarès, celui conquis par Muller dans le 10 km en 2015

Avec AFP



Première publication : 21/07/2017