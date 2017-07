Tour de France : à Marseille, Bodnar s'impose, Froome triomphe et Bardet explose

Battu à Marseille par les Polonais Bodnar et Kwiatkowski, Chris Froome a néanmoins écrasé les autres favoris et sécurisé un peu plus son maillot jaune, à la veille des Champs-Élysées. Bardet, lui, sauve le podium pour une seconde.

Il était donc bien imbattable... À Marseille, sur un chrono d'un peu plus de 22 kilomètres, le Britannique Chris Froome a confirmé qu'il était au-dessus de la concurrence, cette année encore. Troisième du contre la montre dans les rues de la cité phocéenne, derrière les Polonais Maciej Bodnar et Michal Kwiatkowski, le leader de la Sky a largement dominé les autres favoris et remportera donc dimanche son quatrième Tour de France, le troisième de rang.

🏆NOUVEAU CLASSEMENT GENERAL / NEW GENERAL CLASSIFICATION🏆#TDF2017 pic.twitter.com/w8MqqUYElc — Le Tour de France (@LeTour) 22 juillet 2017

Fait rarissime, il célèbrera ce sacre sur les Champs-Élysées sans avoir pu remporter une seule étape, une première depuis Oscar Pereiro en 2006. Et avant lui, seuls Greg Lemond (1990), Lucien Aimar (1966), Gastone Nencini (1960), Roger Walkowiak (1956) et Firmin Lambot (1922) avaient connu pareil destin.

Et 4 ! / And 4! pic.twitter.com/H0EaksAfNV — Le Tour de France (@LeTour) 22 juillet 2017

Si Froome n'a jamais semblé en danger au cours du final de cette 20e étape, difficile d'en dire autant de son dauphin Romain Bardet. Le Français, en perdition sur le parcours marseillais (52e de l'étape), a laissé filer la deuxième place au Colombien Rigoberto Uran (8e de l'étape) et a surtout failli être éjecté du podium par le Basque Mikel Landa (15e de l'étape). Une troisième place finalement sauvée pour une petite seconde sur la ligne.

#TDF2017 - Bardet, vidé : "Je ne me sentais pas bien. Quand c'est difficile comme ça il faut plus pédaler avec sa tête qu'avec ses jambes" 🙁 pic.twitter.com/hFptAOId0v — Julie Dremière (@ju_drem) 22 juillet 2017





Première publication : 22/07/2017