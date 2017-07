Euro-2017 : les Françaises se content du nul face à l'Autriche 1-1

La France et l'Autriche ont fait match nul 1 à 1 lors de la deuxième journée du groupe C de l'Euro-2017 dames de football, samedi. Tout se décidera mercredi lors de la dernière journée avec France-Suisse et Autriche-Islande.

La France et l'Autriche ont fait match nul 1 à 1 lors de la deuxième journée du groupe C de l'Euro-2017 dames de football, samedi 22 juillet à Utrecht aux Pays-Bas. Tout se décidera donc mercredi lors de la dernière journée avec France-Suisse et Autriche-Islande.

#EURO2017 Le classement du Groupe C après deux journées, l'Islande est éliminée ! Mercredi #FRASUI et #AUTISL

Qui va se qualifier en 1/4 ? pic.twitter.com/xBYfsbBzbs — EURO féminin 2017 (@UEFAcom_fr) 22 juillet 2017

Avec quatre points chacune, Françaises et Autrichiennes sont bien placées pour décrocher le ticket pour les quarts de finale, même si les Suisses, victorieuses de l'Islande 2-1, n'ont pas dit leur dernier mot.

Au cours d'une partie de faible niveau technique, les Autrichiennes, bien regroupées devant leur excellente gardienne qui a repoussé plusieurs ballons, les Françaises ont été surprises par une frappe de Lisa Makas dans la surface de réparation à la suite d'une balle mal dégagée par la défense tricolore (27e).

Rappelées à leurs responsabilités par l'entraîneur Olivier Echouafni dans les vestiaires, les Françaises sont revenues avec de meilleures intentions et ont égalisé avec Amandine Henry (51e).

Première publication : 22/07/2017