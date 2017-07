Reportage : au Somaliland, la sécheresse menace "encore, encore et encore"

Depuis le début de 2017, la Corne de l'Afrique fait face à une longue sécheresse. Dans le territoire autonome du Somaliland, une grande partie du bétail n'a pas survécu au manque d'eau et la famine menace. Reportage.

Une terre craquelée complètement asséchée, des cadavres de dromadaires et de chèvres jonchant les routes… Voilà à quoi ressemble une partie du Somaliland. Cela fait trois ans qu’il n’y a pas plu. Résultat : 80 % du bétail est mort. La population, elle, s’est réfugiée dans des camps à la recherche d’eau et de nourriture.

Sur le marché au bétail de Burao, l’un des plus importants d’Afrique de l’Est, les éleveurs tentent de vendre les quelques bêtes qui ont survécu. Au Somaliland, l'économie dépend des exportations du bétail vers les pays du Golfe, mais avec la sécheresse le prix d’une chèvre a augmenté de 20 %.

La situation est d’autant plus grave que ce territoire autonome depuis 1991 n’est pas reconnu par la communauté internationale et n’a donc pas accès aux donateurs que sont la Banque mondiale et le Fonds monétaire internationale (FMI).



Première publication : 22/07/2017