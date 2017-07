Raids du Hezbollah et de l'armée syrienne à la frontière du Liban

Le Hezbollah libanais et l'armée syrienne ont poursuivi samedi leurs raids contre des rebelles sunnites dans la zone frontalière entre les deux pays. Un médiateur libanais a été tué dans ces affrontements.

L'opération militaire lancée par le Hezbollah libanais, puissant parti armé et allié du régime syrien, contre des "terroristes armés" qui se trouvent des deux côtés de la frontière entre le Liban et la Syrie s'est poursuivie samedi 22 juillet pour la seconde journée consécutive. L'opération, qui mobilise l'aviation de Damas, vise des insurgés du Front al Nosra, jadis allié d'Al Qaïda, dans la région de Jaroud Ersal, dans le nord-est du Liban, et dans la zone montagneuse de Qalamoun, dans l'ouest de la Syrie. La région de Jaroud Ersal a également servi de base aux djihadistes de l'organisation État islamique. Plusieurs milliers de réfugiés syriens y vivent dans des camps.

De source proche des services de sécurité libanais, un bilan fait état de 43 rebelles et de 15 combattants du Hezbollah tués depuis vendredi.

Un médiateur tué

Un Libanais qui avait pour mission de mener une médiation entre le Hezbollah chiite et les rebelles et jihadistes syriens a été tué samedi. Selon l'armée libanaise, Ahmad al-Fliti, une personnalité très connue dans la région de Aarsal, a été tué par un obus tiré par "l'organisation terroriste du Front al-Nosra", l'ex-branche d'al-Qaïda en Syrie.

Le Hezbollah aurait réalisé d'importants gains territoriaux, s'emparant notamment de Jouar al Cheikh et Ouadi Kriti, dit-on auprès du mouvement chiite libanais. L'armée libanaise, qui se borne à une position défensive, contrôle l'évacuation de la zone des réfugiés qui le souhaitent, sous supervision de l'ONU, dit-on de source proche des services de sécurité.

