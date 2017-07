Tour de France : quatrième sacre pour Froome, Groenewegen vainqueur sur les Champs

Le Britannique Chris Froome, vainqueur de son quatrième Tour de France, entre un peu plus dans l'histoire de la Grande Boucle. Sur les Champs-Élysées, où il a ramené le maillot jaune, Groenewegen l'a pour sa part emporté au sprint.

Et de quatre pour Chris Froome ! Comme très largement pressenti la veille, au soir du contre-la-montre de Marseille, le leader britannique de la Sky Team n'a pas été inquiété au terme de la 21e et dernière étape du Tour de France 2017. Le double-tenant du titre s'est donc adjugé un troisième succès de rang sur la Grande Boucle, une épreuve qu'il a une nouvelle fois dominé de la tête et des épaules. Le Colombien Rigoberto Uran (Cannondale) et le Français Romain Bardet (AG2R) complètent le podium.

À défaut d'écraser la course sur une "opération panache", Froome s'est cette fois contenté de maîtriser tous ses adversaires et de construire sa victoire en grappillant les secondes au quotidien. L'histoire se souviendra tout de même que, pour la première fois depuis plus de dix ans, le maillot jaune a rallié Paris sans avoir accroché une victoire d'étape ; une première depuis Oscar Pereiro, lauréat en 2006. Avant lui, seuls Greg Lemond (1990), Lucien Aimar (1966), Gastone Nencini (1960), Roger Walkowiak (1956) et Firmin Lambot (1922) avaient connu pareil destin.

La surprise Groenewegen

Comme à l'habitude, ce 104e Tour de France s'est conclu sur la célèbre avenue des Champs-Élysées, et c'est au sprint que le Néerlandais Dylan Groenewegen (Lotto-Jumbo) est allé chercher son tout premier succès sur la Grande Boucle.

TOP 5 de la dernière étape / of the final stage #TDF2017 pic.twitter.com/K2HpUbT4xN — Le Tour de France (@LeTour) 23 juillet 2017

En matière de sprint, il partagera toutefois les honneurs avec un autre spécialiste de la discipline, l'Australien Michael Matthews, qui a lui ramené le maillot vert du classement par points de ce Tour de France 2017. La tunique blanche dévolue au meilleur jeune de cette Grande Boucle, elle, restera dans l'armoire à trophée de la famille Yates, puisqu'après Adam en 2016, c'est Simon, son frère jumeau, qui en a hérité.

Et difficile également de ne pas évoquer Warren Barguil (Team Sunweb) à l'heure de dresser le bilan de ce Tour 2017. Brillant dixième du classement général, double-vainqueur d'étape dans la montagne, le Breton a réussi à ramener à Paris le prestigieux maillot à pois rouges du meilleur grimpeur.

Première publication : 23/07/2017