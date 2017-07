Le général Haftar et Fayez al-Sarraj s'accordent sur un cessez-le-feu sous conditions

Le premier minitre libyen Fayez al-Sarraj et le général Khalifa Haftar, ont accepté mardi, près de Paris, le principe d'un cessez-le-feu sous conditions. Emmanuel Macron a salué "le courage historique" des deux hommes.

C'est un peut-être un premier pas vers la paix en Libye. Six ans après la chute de Mouammar Kadhafi, le chef du gouvernement d'union nationale Fayez al-Sarraj, soutenu par l'ONU, et le général Khalifa Haftar, qui contrôle l'Est du pays, ont adopté, pour la première fois, une déclaration commune, à la suite de leur rencontre à l'initiative du président Macron, mardi 25 juillet, au château de la Celle-Saint-Cloud.

La déclaration, agréée mais non signée par les deux parties, entérine un cessez-le-feu sous conditions ainsi que l'organisation d'élections au printemps 2018. "Nous nous engageons à un cessez-le-feu" et "nous prenons l'engagement solennel d'œuvrer pour la tenue des élections présidentielles et parlementaires dès que possible", ont convenu Fayez al-Sarraj et Khalifa Haftar.

"Courage historique"

Le président français Emmanuel Macron a salué "le courage historique" des deux rivaux et a indiqué qu'ils avaient la légitimité pour rassembler autour d'eux les autres factions en Libye.

Fayez al-Sarraj et Khalifa Haftar ont souligné que la solution à la crise libyenne ne peut être que politique et passer par un processus de réconciliation nationale associant tous les Libyens.

Les précédentes tentatives de parvenir à une déclaration commune s'étaient jusqu'à présent heurtées aux divisions internes et aux rivalités entre groupes armés qui se disputent le contrôle du pays depuis la chute de Mouammar Kadhafi.



AFP et Reuters

Première publication : 25/07/2017