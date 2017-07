En direct : la France rend hommage au père Hamel à Saint-Etienne-du-Rouvray

Un an jour pour jour après l'assassinat du père Jacques Hamel par deux terroristes, des cérémonies commémoratives sont prévues mercredi à Saint-Étienne-du-Rouvray, en présence du président Emmanuel Macron.

Un an jour pour jour après l'assassinat du père Jacques Hamel, égorgé par deux terroristes en son église de Saint-Étienne-du-Rouvray, près de Rouen (Seine-Maritime), la France rend hommage au prêtre dans le cadre de plusieurs cérémonies organisées sur place. Et ce en présence du président Emmanuel Macron, du Premier ministre Édouard Philippe et du ministre de l'Intérieur Gérard Collomb.

Entourée de strictes mesures de sécurité, la cérémonie doit débuter par une messe dans cette petite église du XVIe siècle du centre-ville, là où a eu lieu le drame, le 26 juillet 2016, à 9 h, l'heure précise à laquelle le prêtre octogénaire, qui devrait être béatifié par le Vatican, avait débuté son office.

Première publication : 26/07/2017