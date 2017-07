Exclusif : "les peurs quant à la situation sécuritaire sont justifiées", selon le Premier ministre libyen

Dans un entretien exclusif accordé à France 24 mardi soir, le Premier ministre libyen Fayez al-Sarraj est revenu sur ses discussions avec le général Haftar et sur la volonté commune d'organiser des élections pour mettre fin à la crise.

Après avoir adopté une déclaration commune avec le général Haftar à l'initiative du président français Emmanuel Macron à Saint-Cloud, le Premier ministre libyen Fayez al-Sarraj a accordé dans la soirée de mardi 25 juillet une interview exclusive à France 24.

Dans cet entretien dont voici des extraits, le Premier ministre est revenu sur les enjeux sécuritaires de la tenue d'élections en Libye : "Les peurs de certains par rapport à la situation sécuritaire sont parfaitement justifiées. L’organisation des élections demande une vraie préparation politique, sécuritaire et logistique. Il faut un travail commun pour assurer leur bon déroulement", a-t-il déclaré à France 24.

Fayez al-Sarraj a également évoqué la question de la crise migratoire en Méditerranée. "La Libye ne peut pas dans son état actuel accueillir plus de migrants" et "les centres d'accueil ont besoin de financements", a-t-il estimé, parlant d'une "situation catastrophique".

Plus tôt dans la journée, Fayez al-Sarraj et Khalifa Haftar s'étaient mis d'accord sur une déclaration non signée entérinant un cessez-le-feu sous conditions ainsi que l'organisation d'élections au printemps 2018. "Nous nous engageons à un cessez-le-feu" et "nous prenons l'engagement solennel d'œuvrer pour la tenue des élections présidentielle et parlementaires dès que possible", avaient-ils déclaré.

"La rencontre était très positive malgré quelques divergences", a affirmé le Premier ministre libyen à France 24. "Nous partageons la même vision sur la priorité d’un consensus politique", a-t-il ajouté. "Nous avons parlé de l’urgence de préparer un meilleur environnement pour les élections, d'unifier les institutions, et bien sûr du fait que les élections soient la seule solution", a-t-il détaillé.

Première publication : 26/07/2017