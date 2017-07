Attaque au couteau à Hambourg : un mort et plusieurs blessés

Un homme a perpétré vendredi une attaque au couteau à Hambourg, tuant une personne et en blessant six autres avant d'être arrêté. L'homme de 26 ans est né aux Émirats arabes unis, a indiqué la police locale sans préciser sa nationalité actuelle.

L'attaque a eu lieu vendredi 28 juillet en plein après-midi dans un supermarché de Hambourg, dans le nord de l'Allemagne : un homme muni d'un couteau a tué une personne et en a blessé six autres, "en partie grièvement", avant d'être arrêté.

L'auteur de l'agression est un homme de 26 ans né aux Émirats arabes unis, a indiqué la police locale, précisant être encore en train de déterminer sa nationalité actuelle. S'agit-il d'un attentat ? "Nous enquêtons dans toutes les directions", a dit un porte-parole de la police.

Les autorités ont indiqué que l'homme avait été légèrement blessé. Il aurait été pourchassé par des passants, qui l'ont rattrapé, maîtrisé et livré à la police, ont raconté plusieurs témoins.

La rue s'est très vite remplie de véhicules de secours et de police. Un hélicoptère s'est posé non loin de là et les abords du supermarché ont été bouclés par les forces de l'ordre.

Avec AFP

Première publication : 28/07/2017