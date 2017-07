La Corée du Nord a procédé à un nouveau tir de missile balistique

La Corée du Nord a tiré vendredi un nouveau missile balistique qui s'est abîmé dans la mer du Japon. Les dirigeants sud-coréens et japonais doivent tenir des réunions d'urgence.

La Corée du Nord a tiré un missile, a annoncé vendredi 28 juillet le Premier ministre japonais, Shinzo Abe. Le projectile pourrait avoir terminé sa course dans la zone économique exclusive japonaise, a précisé le dirigeant.

Au vu de données recueillies par les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud, le missile semble être un engin balistique intercontinental (ICBM) plus puissant encore que celui testé le 4 juillet et considéré comme le premier test réussi d'un missile balistique intercontinental par la Corée du Nord.

Réunions d'urgence en Corée du Sud et au Japon

Le Pentagone a confirmé l'essai de missile, précisant que l'engin avait décollé de Mupyong-Ni et s'était abîmé en mer du Japon après avoir parcouru autour de

1 000 km. L'engin a volé pendant 45 minutes environ, a déclaré le secrétaire général du gouvernement nippon, Yoshihide Suga. Il a atteint une altitude supérieure à 3 000 kilomètres, a dit un responsable militaire cité par la télévision publique japonaise, la NHK.

Le président de la Corée du Sud, Moon Jae-in, a convoqué une réunion du conseil de sécurité nationale samedi vers 1 h du matin. À Tokyo, le Premier ministre japonais, Shinzo Abe, a annoncé qu'il allait lui aussi tenir une réunion d'urgence. Il a déclaré que la communauté internationale devait accroître la pression sur Pyongyang pour que cessent de tels essais balistiques.

