Esplanade des Mosquées : la police israélienne restreint l'accès à la prière

Regain de tensions à Jérusalem en ce jour de prière pour les musulmans. Après les incidents survenus jeudi, la police israélienne a de nouveau restreint aux Palestiniens l'accès à l'esplanade des Mosquées.

La police israélienne a annoncé qu'elle interdisait aux hommes de moins de 50 ans l'accès à l'esplanade des Mosquées pour la prière hebdomadaire de ce vendredi 28 juillet. Une restriction qui intervient après les incidents survenus jeudi.

"Des évaluations de la sécurité ont été faites et il y a des indications selon lesquelles des troubles et des manifestations vont avoir lieu, a indiqué la police dans un communiqué. Seuls les hommes de plus de 50 ans et les femmes de tous âges sont autorisés et certaines rues autour de la vieille ville verront leur accès limité." Et d’ajouter : "Toutes les mesures de sécurité nécessaires sont prises pour empêcher et répondre à toute irruption de violence".

L'esplanade des Mosquées à Jérusalem devait voir le retour vendredi des fidèles musulmans après 15 jours de boycott. Les Palestiniens avaient cessé de se rendre sur ce troisième lieu saint de l'islam pour protester contre la mise en place aux entrées de ce site ultra-sensible situé à Jérusalem-Est de mesures de sécurité controversées, dont les dernières ont été levées jeudi matin.

"On a le sentiment ce vendredi matin d’être revenu à la case départ de cette crise qui dure depuis 15 jours maintenant et semble s’intensifier, commente Cyril Payen, correspondant de France 24 à Jérusalem. En ce jour de prière, la vieille ville de Jérusalem est de nouveau totalement bouclée. Il y a des check-points à peu près partout, l’armée israélienne a dépêché des renforts, la police aussi. La situation est extrêmement tendue, il y a déjà des appels venant de Cisjordanie et de Jérusalem-Est à converger vers l’esplanade malgré les consignes de sécurité."

Jeudi, peu après l'entrée sur l'esplanade de milliers de fidèles musulmans pour la prière de l'après-midi, des affrontements ont éclaté avec l'arrivée d'un groupe de policiers israéliens, faisant une centaine de blessés, selon le Croissant-Rouge palestinien.

Avec AFP

Première publication : 28/07/2017