Donald Trump va signer le texte renforçant les sanctions contre la Russie

Le président américain Donald Trump signera le texte renforçant les sanctions contre la Russie, lui donnant ainsi force de loi, a annoncé vendredi 28 juillet la Maison Blanche.

Donald Trump "approuve le projet de loi et a l'intention de le signer" après avoir pris connaissance de la dernière version du texte, a fait savoir la porte-parole Sarah Huckabee Sanders dans un communiqué.

Cette annonce lève ainsi les doutes concernant les intentions du président américain, qui avait le choix entre signer ce texte, auquel il était fermement opposé, ou y apposer son veto. Le Congrès aurait alors pu contourner ce veto en revotant le texte à une majorité des deux-tiers. Il est d'usage que les présidents s'épargnent cette humiliation en apportant un soutien tardif à la législation.

La Russie passe à la riposte

Moscou, pour sa part, a déjà promis de riposter à l'adoption de nouvelles sanctions. La Russie a imposé dès vendredi des sanctions diplomatiques à Washington en lui demandant de réduire, à partir du 1er septembre, à 455 les effectifs du personnel de son ambassade et de ses consulats en Russie et a suspendu l'utilisation par l'ambassade des Etats-Unis d'une résidence en périphérie de la capitale russe et d'entrepôts.

L'ambassadeur américain à Moscou John Tefft "a exprimé sa grande déception et a protesté" après l'annonce de ces mesures. Lors d'un entretien téléphonique, le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a expliqué à son homologue américain Rex Tillerson que ces mesures avaient été rendues nécessaire par "une série de mesures hostiles de la part de Washington", les sanctions étant les dernières en date, selon un communiqué publié à Moscou.

Avec AFP et Reuters



Première publication : 29/07/2017